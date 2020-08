Catalunya garanteix l'inici de curs i apunta a l'ús de mascareta si el virus no remet

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dijous que l'inici de curs escolar "està garantit però amb les condicions sanitàries que en aquell moment es marquin", sense descartar que en algun punt de Catalunya no es pugui obrir en funció de l'evolució de la pandèmia.













En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que treballen amb els diversos escenaris que poden derivar-se fins al 14 de setembre, dia d'inici de curs escolar, per donar "seguretat" als centres, al professorat i als alumnes.





Per Bargalló, la presencialitat a les aules és clau després d'advertir que fer classes a distància suposa "molts problemes, sobretot perquè no garanteixen l'equitat, però també hi ha un tema de socialització, de conciliació familiar i d'educació efectiva".





Així, ha assegurat que les classes a distància hauran de realitzar-se quan les mesures de restricció que s'imposin impedeixin fer-les de forma presencial.





RÀTIOS





Sobre les ràtios a les aules, ha explicat que en el curs passat hi havia 20.000 grups d'infantil i primària, i que en un 62% d'aquests grups hi havia 20 alumnes o menys, i en un 7% es superava la xifra dels 25 alumnes .





No obstant, ha recalcat que estan debatent tot això amb la Conselleria de Salut, també si a partir dels 10, 12 o 14 anys els alumnes hauran d'utilitzar mascaretes.





"La meva opinió personal és que, si evolucionem com evolucionem, haurem de començar el curs amb mascareta, com a mínim en alguns territoris. Si l'evolució acaba millorant molt, sense màscara", ha assegurat.





GRUP DE TREBALL AMB SALUT





Les conselleries d'Educació i la de Salut van mantenir dimarts una reunió per analitzar tots els aspectes que han d'abordar a falta d'un mes per a l'inici de curs escolar, creant així un grup de treball que es reunirà dues vegades a la setmana i que preveu explicar algunes novetats a mitjans de la setmana que ve.





Al preguntar-li si tem que hi hagi vagues de professorat, ha assegurat que el que li preocupa "és que la vida escolar sigui el més normal possible en un context que és anormal", i ha explicat que les escoles tindran termòmetres per prendre la temperatura, mascaretes així com equips de prevenció i de neteja i desinfecció.





Sobre si s'ha de prendre la temperatura als nens, ha concretat que ho estan estudiant perquè fer-ho a la porta de el centre escolar pot provocar aglomeracions, cosa que volen evitar, i també ha admès que no arribaran tots els portàtils que volien per començar el curs.





A l'espera que dijous que ve es reuneixi l'Estat amb tots els consellers de Salut i Educació autonòmics, Bargalló ha advertit que s'han de plantejar les opcions per als pares que hagin de quedar-se a casa si el seu fill ha d'estar confinat a casa per el tancament de l'escola.





"Li toca a l'Estat resoldre-ho. Donar un baixa mèdica a el pare o mare d'un alumne que estigui en quarantena o tenir un subsidi o aportació econòmica. Hi ha diferents solucions. L'única solució que no és bona és no fer res", ha tancat.