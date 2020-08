Un estudi mostra que els nens són propagadors silenciosos del Covid-19

Investigadors de l'Hospital General de Massachusetts i de l'Hospital General de Massachusetts per a Nens (Estats Units) han proporcionat dades crítics que mostren que els nens juguen un paper més important en la propagació de COVID-19 a la comunitat del que es pensava anteriorment.













En un estudi de 192 nens d'entre 0 i 22 anys, 49 nens van donar positiu en la prova de la SARS-CoV-2, i altres 18 van tenir una malaltia d'inici tardà relacionada amb COVID-19. Es va demostrar que els nens infectats tenien un nivell significativament més alt de virus a les seves vies respiratòries que els adults hospitalitzats a les UCI per al tractament de COVID-19.





"Em van sorprendre els alts nivells de virus que trobem en nens de totes les edats, especialment en els dos primers dies de la infecció. No esperava que la càrrega viral fos tan alta. Penses en un hospital, i en totes les precaucions preses per tractar adults greument malalts, però les càrregues virals d'aquests pacients hospitalitzats són significativament més baixes que les d'un 'nen sa' que camina per aquí amb una alta càrrega viral de SARS-CoV-2 ", explica Lael Yonker, líder de l'estudi, que s'ha publicat a la revista 'Journal of Pediatrics'.





La transmissibilitat o el risc de contagi és més gran amb una càrrega viral alta. I fins i tot quan els nens presenten els símptomes típics del COVID-19, com febre, secreció nasal i tos, sovint se superposen amb malalties infantils comunes, com la grip i el refredat comú. Això confon un diagnòstic precís de COVID-19. Juntament amb la càrrega viral, els investigadors van examinar l'expressió del receptor viral i la resposta dels anticossos en nens sans, nens amb infecció aguda de SARS-CoV-2 i un nombre menor de nens amb Síndrome Inflamatori multisistèmic a Nens (MIS-C ).





Les troballes dels hisops de nas i gola i les mostres de sang del biorreceptor pediàtric COVID-19 tenen implicacions per a la reobertura d'escoles, llars d'infants i altres llocs amb una alta densitat de nens i una estreta interacció amb els mestres i el personal. "Els nens no són immunes a aquesta infecció i els seus símptomes no es correlacionen amb l'exposició i la infecció", explica un altre dels autors, Alessio Fasano.





Els investigadors assenyalen que encara que els nens amb COVID-19 no són tan propensos a emmalaltir tan greument com els adults, com a portadors asimptomàtics o portadors amb pocs símptomes que assisteixen a l'escola, poden propagar la infecció i portar el virus a casa seva. Això és motiu d'especial preocupació per a les famílies de certs grups socioeconòmics, que han estat els més afectats per la pandèmia, i per a les famílies multigeneracionals amb adults majors vulnerables a la mateixa llar. En aquest estudi, el 51 per cent dels nens amb infecció aguda de SARS-CoV-2 procedien de comunitats de baixos ingressos, en comparació amb el 2 per cent de les comunitats d'alts ingressos.





En un altre troballa innovador de l'estudi, els investigadors qüestionen la hipòtesi actual que causa que els nens tenen un nombre menor de receptors immunes per la SARS-CoV2, això els fa menys propensos a infectar-se o emmalaltir greument. Les dades del grup mostren que encara que els nens més petits tenen un nombre menor de receptors de virus que els nens grans i els adults, això no es correlaciona amb una disminució de la càrrega viral. Segons els autors, aquesta troballa suggereix que els nens poden tenir una càrrega viral alta, el que significa que són més contagiosos, independentment de la seva susceptibilitat a desenvolupar la infecció per COVID-19.





Els investigadors també van estudiar la resposta immunològica en el MIS-C, una infecció sistèmica multiorgànica que pot desenvolupar-se en nens amb COVID-19 diverses setmanes després de la infecció. Les complicacions de la resposta immunològica accelerada observada en el CMI-C poden incloure problemes cardíacs greus, xoc i insuficiència cardíaca aguda.