Pepe Álvarez (UGT) denuncia que "no ha cobrat ningú" l'Ingrés Mínim Vital

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha insistit aquest dijous en què més de 700.000 persones han sol·licitat a l'Ingrés Mínim Vital i s'han resolt unes 30.000 "amb una part mínima de sol·licituds aprovades que, per cert, no ha cobrat ningú".





Segons dades del sindicat, s'han presentat 714.000 sol·licituds de l'Ingrés Mínim Vital, de les que s'han resolt 32.629, 4.148 han estat aprovades i 28.481 denegades. A més, 75.000 corresponents als anteriors perceptors de la prestació familiar, a la qual el IMV substitueix, han estat reconegudes d'ofici.





"Però no tenim constància que hagi cobrat ningú", assegura. Segons el sindicat, s'han denegat prop de 36.800 sol·licituds. "Més de la meitat dels casos es deu al fet que excedeixen els límits de renda i / o patrimoni que estan fixats com a requisits per obtenir aquesta ajuda contra la pobresa extrema", apunta.





DIRECTORS DE SERVEIS SOCIALS: "ÉS UN DESASTRE"







Per la seva banda, el president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha augurat "més caos" en la tramitació de les sol·licituds de l'ingrés mínim vital (IVM), que considera un "desastre" i demana que se simplifiquin els tràmits.

Segons la seva opinió, això es deu en part al requisit de presentar el padró històric col·lectiu, que també ha col·lapsat les secretaries dels ajuntaments, i a l'obligació que tots els membres de la unitat familiar estiguin inscrits en el SEPE.





A més, adverteix que el silenci administratiu és negatiu als tres mesos, de manera que els interessats hauran de tornar a presentar la seva sol·licitud. "Es generaria un caos dins del caos. Això és un desastre", ha advertit.





Ramírez apunta també la possibilitat que hi hagi pagaments indeguts ja que, tot i que l'ingrés mínim és compatible amb altres rendes mínimes de les autonomies, no passa el mateix a l'inrevés. En la mateixa línia, qualifica de "sense misericòrdia" el procediment per sol • licita l'IVM especialment per a les famílies més vulnerables que no sempre tenen capacitat per accedir a la via telemàtica.





Per això, planteja simplificar els tràmits de manera que, en lloc d'incrementar els efectius s'estableixi una "quasi prescripció facultativa" amb el requisits que el mateix ministeri pot veure: declaracions de la renda, cadastre, ajudes públiques i empadronament.



"Serien requisits suficients per fer-ho telemàticament i ho poden fer les màquines", ha assegurat.





Finalment, assegura que la plataforma multicanal en la qual es preveu la participació del Tercer Sector en la gestió de les ajudes "ha fracassat i lamenta que els convenis amb els ajuntaments estan sense signar." Es necessitaven 70 milions d'euros finançats per la Seguretat Social perquè els ajuntaments actuïn d'òrgan gestor ", ha avisat el temps que assegura que l'expectativa generada per una mesura anunciada" com el mannà "no ha arribat ni arribarà.