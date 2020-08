Casado acomiada Álvarez de Toledo: "Gràcies per tot Cayetana, aquesta serà sempre casa teva"

El líder de PP, Pablo Casado, ha reivindicat aquest dijous els relleus dins de l'equip directiu perquè, segons ha dit, la formació popular ha de tenir la porta ampla i ser la casa comuna de centre dreta. Així mateix, ha defensat que el projecte de el partit "està ferm i consolidat" i considera descartat tot risc de 'sorpasso' de Vox al PP.









Així s'ha dirigit Casado a la Junta Directiva Nacional del PP que ha ratificat els nous nomenaments dins la cúpula de la formació després de la destitució de Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu de el Grup Popular al Congrés.





El líder popular també ha tingut unes paraules d'agraïment a Álvarez de Toledo, tot i els retrets d'aquesta després de la seva sortida, i ha assegurat que pot comptar amb el partit i amb ell per al que "vulgui". "Gràcies per tot Cayetana, aquesta serà sempre casa teva i pots comptar amb mi per al que vulguis", ha subratllat.





Això sí, Casado ha posat en valor els nomenaments de Cuca Gamarra com a nova portaveu parlamentària, d'Ana Pastor com a vicesecretària de Política Social i de José Luis Martínez-Almeida com a portaveu nacional del partit: "Tots ells són una referència de proximitat, humilitat, credibilitat, coherència i solvència ".