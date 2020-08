ERC titlla de "deficient" la gestió del SEPE i demana el traspàs de competències a la Generalitat

Esquerra Republicana (ERC) ha reclamat al Congrés dels Diputats el traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur davant la "gestió deficient" que, al seu parer, ha realitzat el Servei Públic d'Ocupació estatal (SEPE) durant la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19.













Aquesta formació ha registrat a la cambra baixa una proposició no de llei en què critica que el SEPE resulta "incapaç de donar respostes a les dificultades plantejades pel gran nombre de persones en situació de ERTO", convertint, assegura, en "ineficaç per milers de ciutadans el suposat 'escut social' ".





Segons lamenten des d'ERC, transcorreguts gairebé cinc mesos des de l'inici de l'estat d'alarma, encara hi ha persones que, tenint dret, no han cobrat la seva prestació per desocupació. Només a Catalunya, afirmen en base a dades d'organitzacions sindicals, més de 30.000 persones no havien cobrat al juny prestacions que els corresponien.





D'altra banda, també critiquen la "opacitat" amb què ha actuat el Govern per no compartir cap dada oficial sobre persones que han presentat queixes o s'han vist afectades per aquesta situació, arribant a facilitar la Generalitat un número de telèfon que fins al juny rebre 350.000 trucades.





Ja transferides les polítiques actives d'ocupació, ERC argumenta que el traspàs de les polítiques actives permetria fusionar totes les prestacions, vincular-les a itineraris d'inserció, així com preveure intervencions socials i d'activació laboral.





Per tot això, ERC reclama que el traspàs inclogui l'organització i administració de serveis, el reconeixement del dret a rebre les prestacions, el traspàs de la infraestructura necessària (béns mobles i immobles inclosos), el finançament per part de l'Estat d'aquestes obligacions i la direcció, coordinació i el control dels sistemes de processament de dades, així com de la funció interventora en la matèria.





Així mateix, aquesta formació demana reconèixer d'ofici els interessos de demora en les prestacions endarrerides, com a reconeixement al perjudici causat a afectats per aquesta falta d'ingressos i també revertir la decisió de Govern de retallar els fons dedicats a les polítiques actives d'ocupació, que per Catalunya van suposar 215 milions d'euros.