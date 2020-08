La manca de personal i problemes burocràtics retarden els pagaments de l'Ingrés Mínim Vital

El retard en el pagament de l'Ingrés Mínim Vital aprovat pel Govern el passat mes de març està superant tots els terminis previstos. L'absència de personal suficient per a les milers de sol·licituds que han arribat a la Seguretat Social al costat d'altres dificultats que s'han anat plantejant durant aquest temps han impedit que la majoria dels sol·licitants hagin començat a percebre aquest ajut de l'Estat.













Segons les informacions facilitades des del propi Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, les sol·licituds que han arribat superen les 700.000, de les quals, segons algunes informacions, tan sols s'han començat a pagar una mica menys de 4.000.





Entre els problemes que esgrimeixen des del ministeri per justificar aquest retard està el fet que s'han presentat milers de sol·licituds per duplicat, i en moltes altres la manca de documentació ha retardat la tramitació.





El mateix ministre del ram, José Luis Escrivá, ha assegurat en les xarxes socials que en les primeres sol·licituds que van arribar de s'havia produït un percentatge molt alt d'errors que van haver de ser esmenats, amb el conseqüent retard en la seva aprovació. A més, des del Ministeri assenyalen que alguns ciutadans han realitzat el tràmit en diverses ocasions, la qual cosa ha provocat que haguessin moltes sol·licituds duplicades en el consegüent retard.





PAGAMENTS

De tota manera, fonts del Ministeri asseguren que els primers pagaments ja es van començar a efectuar a finals del mes de juny i a principis d'agost, i que el proper tindrà lloc l'1 de setembre. També reconeixen que, s'aprovi quan s'aprovi una sol·licitud, la persona a qui li sigui aprovada la percepció d'aquest ajut la cobrarà de manera retroactiva, sempre que l'hagi sol·licitat abans del 30 de setembre, des del 15 de juny.





FALTA PERSONAL

Un dels problemes que ha provocat tot aquest retard és la manca de personal en l'administració. Segons han denunciat els sindicats, en els últims anys la plantilla de la Seguretat Social s'ha reduït en unes 5.000 persones, moltes d'elles personal administratiu. Tot i que s'ha externalitzat part de la feina, la reducció de el nombre de treballadors continua sent un seriós problema per a la tramitació d'aquest tipus de sol·licituds.





Per això, des del Ministeri s'està negociant amb els ajuntaments perquè siguin aquests els que puguin tramitar aquest tipus de sol·licituds, tot i que es reconeix que aquest no es podrà posar en pràctica fins al pròxim any.