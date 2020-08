Espanya enviarà atenció psicològica als menors afectats per l'explosió a Beirut

L'Oficina d'Acció Humanitària de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha aprovat l'activació del conveni d'emergència que manté amb l'ONG Pla Internacional per proporcionar atenció psicològica d'urgència i atenció psicosocial a uns 750 nens afectats per les explosions al port de Beirut, al Líban.









En un comunicat, l'AECID ha detallat que també distribuiran kits d'higiene a 1.200 famílies afectades per les conseqüències de les explosions de el passat 4 d'agost.





L'actuació de l'ONG Pla, finançada pel Govern espanyol amb 126.915,35 euros, incidirà més en la sensibilització sobre la situació de la infància i posarà el focus en les persones cuidadores "perquè s'activin els mecanismes de protecció i denúncia davant possibles vulneracions dels drets dels menors ".





Aquesta iniciativa començarà de manera immediata i s'estendrà, gràcies a la feina a Beirut de Pla Internacional al Líban i l'Associació libanesa Amel, durant tres mesos a la zona del Gran Beirut, incloent Quarantina, Khanda 'El Ghami' i Zouqaq A l'Blat.





L'experiència traumàtica de l'explosió i les seves conseqüències -llars destrossats, manca de serveis bàsics, separació de les seves famílies, etc- així com la falta de protecció són algunes de les qüestions que més poden afectar els menors a Beirut i que persegueix pal·liar aquesta intervenció.





Les sessions de suport -que inclouen activitats com teatre, artesanies, contacontes, activitats esportives, etc- s'organitzaran en centres comunitaris o sota carpes amb grups integrats per un màxim de 10 nens, a causa de la COVID-19.





D'altra banda, la intervenció proporcionarà kits lúdics a altres 288 nens afectats per les conseqüències de l'explosió. Els kits d'incloure articles apropiats per a la seva edat, com jocs de taula, llibres i llapis per pintar o pilotes, entre d'altres.





ACCIÓ HUMANITÀRIA ESPANYOLA

Es tracta de la segona iniciativa humanitària destinada a Beirut i canalitzada a través d'ONGD amb fons de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).





El passat 7 d'agost, Espanya va enviar al Líban aliments, subministraments mèdics i equips de protecció individual, així com l'aportació a la Federació Internacional de la Creu Roja de 50.000 euros. També es va activar el conveni d'emergències que l'Oficina d'Acció Humanitària de l'AECID manté amb Creu Roja Espanyola, per valor de 100.000 euros, per a donar suport als seus homòlegs libanesos en les tasques d'ajuda en el terreny.





L'AECID compta amb diversos convenis d'emergència subscrits amb ONG especialitzades que permeten la seva activació amb caràcter d'urgència per donar resposta immediata a la població vulnerable en cas de necessitat.