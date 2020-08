La pressió popular fa caure el Govern de Líban

El primer ministre libanés, Hassan Diab, ha anunciat la dimissió en bloc de Govern de país. L'onada indignació popular generada després de la tremenda explosió al port de Beirut ha acabat amb el govern tot just nou mesos després que accedís a el poder.









En un discurs televisat, el president de Govern ha afirmat que fan un pas enrere per posar-se a la banda del poble, encara que no sembla que hagi de suposar la fi de les protestes. Els ciutadans del petit país estan disposats a mantenir les seves reclamacions fins que es compleixin les seves exigències, a saber: la renúncia de tota la classe política, a la qual responsabilitzen de l'enorme crisi econòmica que assota el país i acusen de ser una classe absolutament corrupta ; la formació d'un govern de salvació, dirigit per tecnòcrates; i la posada en marxa d'un sistema de justícia totalment independent.





Milers de ciutadans s'han acostat a centre de la ciutat per escoltar el discurs en què Diab ha anunciat la renúncia del seu govern. No obstant això, aquest anunci no ha posat fi a les protestes i als enfrontaments entre policies i manifestants, que cada dia que passa s'estan tornant més violents.





Els ciutadans libanesos es queixen d'una situació econòmica complicadíssima. El país acumula un deute públic de el 170% del seu PIB, i la desocupació entre els joves, que representen més de l'30% de la població, supera el 60%. A més, l'absència de mesures econòmiques que ajudin a sortir d'aquesta situació ha generat un enorme malestar, que ha sortit de nou al carrer per reclamar un govern capaç d'aixecar la caòtica situació que es allà es viu, tot i que serà necessària l'ajuda internacional per aconseguir-ho.