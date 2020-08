Montero acusa Robles de "blanquejar l'assetjament" cap a la seva família

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha "discrepat" de les declaracions de la seva companya en el Consell de Ministres, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en les que recordava les paraules de membres de Unides Podem sobre el "xarop democràtic" dels escraches i ha assegurat que qualificar de escrache el "fustigament" que li estan fent a la seva família és "blanquejar l'assetjament".









Així s'ha expressat la número dos de Unides Podem en una entrevista a RNE, en què s'ha referit a aquestes paraules de Robles insistint que "discrepa" d'elles i li ha recordat el que deia un altre dels seus companys de gabinet , el ministre José Luis Ábalos, qui ha qualificat l'assetjament a la família de Montero com "fustigació per motius polítics".





Margarita Robles es va referir a l'assetjament que està patint la família d'Irene Montero assegurant que condemna tot tipus de "escraches", però que no compartia l'opinió que es tractaven de "xarop democràtic" com havia dit el 2013 el vicepresident segon, Pablo Iglesias .





"El escrache està reconegut fins i tot per la pròpia justícia espanyola com una forma legítima de protesta", ha replicat Montero, qui considera que aquests actes d'assetjament contra la seva família, que han provocat que interrompi les seves vacances a Astúries, tenen com a objectiu "treure de l' Govern "a Unides Podem. "A nosaltres no ens van a distreure de la nostra tasca", ha subratllat Irene Montero en aquest sentit.





En aquest sentit, Montero creu que aquests atacs estan orquestrats per l'extrema dreta "amb la idea que tot s'hi val". "Crec que això és una cosa que és un problema polític del nostre país i els demòcrates reaccionaran davant d'això", ha afegit.





Això sí, ha reconegut que qualsevol persona que estigui dedicada a la cosa pública, "està exposada a la crítica, encara que sigui desagradable", si bé ha rebutjat la fustigació que s'està realitzant contra Unides Podem perquè pensa que es "excedeix d'aquesta crítica desagradable ".