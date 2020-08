El racisme, la xenofòbia i la LGTBIfobia augmenten a Barcelona el 2020 tot i el confinament

L'Oficina per a la No Discriminació de Barcelona ha atès 111 incidents per discriminació durant el primer semestre d'aquest 2020, una xifra similar a la de el mateix període del l'any passat, quan van ser 115, tot i l'estat d'alarma per la crisi de l'coronavirus, segons ha informat el consistori en un comunicat aquest divendres.













Els principals motius d'aquests incidents han estat el racisme i la xenofòbia, amb gairebé el 45% dels casos i un creixement del 6% respecte a 2019, i la LGTBIfobia, amb el 26% de les atencions i registrant un lleuger increment, discriminacions que s'han vist agreujades per la situació excepcional de confinament.





L'Ajuntament de Barcelona ha exposat que el confinament ha incrementat les situacions de discriminació per racisme en l'àmbit de les comunitats veïnals, com també ho ha fet amb les de LGTBIfobia, en l'obligatorietat de convivència amb persones que no respecten la diversitat sexual.





Aquest servei municipal va mantenir tancades les seves oficines des que es va decretar l'estat d'alarma fins a mitjans de maig, quan es va reprendre l'atenció presencial mitjançant cita prèvia, però va mantenir l'atenció ciutadana a través de diferents canals, com el correu electrònic i el telèfon.





La majoria de persones ateses per l'Oficina per a la No Discriminació de Barcelona han estat homes, amb el 55% del total; al 39% han estat dones i un 6% de gènere no binari; mentre que gairebé la meitat de les víctimes tenen entre 25 i 39 anys, i el 41% entre 40 i 64 anys.





ALTRES MOTIUS

Per darrere de la discriminació per racisme i LGTBIfobia, s'han situat els incidents per vulneració de drets de gènere durant el primer semestre, amb el 10% dels casos i un increment de el 7% respecte a l'any passat --en 2019 ocupava la sisena posició--.





Altres incidents que s'han produït a Barcelona han estat de discriminació per diversitat funcional --5,6% dels casos--; motius ideològics --1,8% -; posició socioeconòmica --1,8% -; ús de la llengua --0,93% -; edat --0,93% -, i violència institucional --0,9% -.





DRETS VULNERATS

La integritat moral ha estat el dret que més s'ha vulnerat en els expedients que ha obert l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona fins al juliol, passant de 29 expedients en 2019-50 aquest any.





El dret a la integritat física també s'ha vulnerat més que en 2019, amb 27 incidents respecte als deu de fa un any; seguit dels drets de prestació de serveis, amb 20, i habitatge, amb nou.





Durant els sis primers mesos de l'any, el servei municipal ha atès un total de 249 demandes de servei, on la major part de les actuacions que s'han realitzat han estat d'assessoria jurídica, amb un 44% del total.





Li han seguit l'orientació, suport socioeducatiu i apoderament, amb el 30% de les demandes; i l'atenció psicosocial, amb el 20%.