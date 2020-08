Catalunya tancarà els prostíbuls arran de la pandèmia

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest divendres la modificació de la resolució relativa a l'oci nocturn durant la pandèmia de coronavirus, que ara també inclou establiments amb locals annexos com els prostíbuls.













"Era una incoherència tancar l'oci nocturn i mantenir oberts altres locals en què es realitzen activitats d'aquest tipus", ha argumentat Vergés aquest divendres en roda de premsa durant una visita a Reus (Tarragona).





En aquest sentit, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha remès aquest divendres una carta a les comunitats autònomes per al tancament dels prostíbuls i llocs de cites, en línia amb les restriccions establertes a bars, discoteques i locals d'oci.





"Que no donem treva a l'explotació sexual, que no donem treva a aquesta indústria proxeneta que sempre roman en la impunitat i en l'absoluta opacitat. Es parla molt dels drets de les dones en context de prostitució però no de les xifres de negoci ", ha recordat.





Per la seva banda, la secretària de Polítiques Feministes de PSC, Sònia Guerra, també ha reclamat a la Generalitat el tancament dels prostíbuls, després que aquest divendres el Govern de Castella-la Manxa hagi decretat el seu tancament amb motiu de la pandèmia.