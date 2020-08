L'OMS recorda que la vacuna "no posarà fi a la pandèmia per si sola"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apuntat que "no hi ha cap garantia" que hi haurà en algun moment la vacuna del Covid-19, i que, en cas que sí acabi desenvolupant-se, "no posarà fi a la pandèmia per si sola".









"Cap país pot resoldre aquest problema per si sol fins que tinguem la vacuna, que seria una eina vital i esperem tenir-la el més aviat possible, però no hi ha cap garantia que l'anem a tenir, i fins i tot si la tenim no posarà fi a la pandèmia per si sola ", ha advertit aquest divendres en roda de premsa.





En aquest sentit, ha instat a tots els països a "aprendre a controlar i gestionar aquest virus usant les eines actuals", i a "fer els ajustos en la vida diària que són necessaris per a mantenir fora de perill". Així, ha reivindicat la necessitat d'aprendre a viure amb el virus, ja que els confinaments "no són una solució a llarg termini per a cap país".





"No hem de triar entre la salut i l'economia, és una elecció falsa. A contra, la pandèmia de Covid-19 ens recorda que la salut i l'economia són inseparables", ha argumentat, trucant a aprofitar aquesta situació per millorar el problema de l' canvi climàtic. "La pandèmia ens ha permès imaginar com seria el món amb cels i rius molts més nets", ha proclamat.





Al respecte, Tedros ha afegit que la crisi del Covid-19 és "també una oportunitat per canviar el món en què viuran els nostres fills", posant l'exemple d'Espanya com "una de les nacions que més ràpid s'està descarbonitzat" per fer front al repte mundial del canvi climàtic.





Tedros també s'ha pronunciat sobre els rebrots que estan patint alguns països com Espanya: "Diversos països s'enfronten ara a nous brots després d'un llarg període gairebé sense cap transmissió. Aquests països criden l'atenció a altres que ara estan registrant una reducció en el nombre de casos. El progrés no significa victòria. És vital detectar ràpidament els brots per evitar la transmissió comunitària ".





D'altra banda, Tedros ha valorat la situació del brot d'ebola a l'oest de la República Democràtica de Congo, que ja arriba al centenar de casos. "Actualment hi ha un retard d'uns 5 dies des de l'inici dels símptomes fins que es produeix un avís sobre un suposat cas d'ebola. Això és preocupant, perquè com més temps passi un pacient amb Ebola sense tractament, menors seran les seves possibilitats de supervivència i més temps podrà virus propagar sense ser vist en les comunitats ", ha lamentat.





Així mateix, ha indicat que la situació "s'ha complicat encara més per la vaga dels treballadors de la salut, que està afectant a les activitats, incloent-hi la vacunació i els enterraments segurs". Aquesta situació ha de ser resolta el més ràpid possible. El govern de la República Democràtica de Congo ha desenvolupat un pla que necessita uns 40 milions de dòlars. Instem als socis a donar suport a aquest pla. Hi continua havent una necessitat urgent d'augmentar els recursos humans i la capacitat logística per donar suport a una resposta eficaç de l'ebola en una zona geogràfica cada vegada més extensa, i per ajudar els funcionaris de salut a identificar abans dels casos ", ha conclòs.