Els prostíbuls haurien d'estar tancats "sempre" per "frenar el masclisme", segons Garzón

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha defensat aquest divendres que els prostíbuls haurien d'estar tancats "sempre" per frenar "el masclisme" després que la titular d'Igualtat, Irene Montero, demanés a les comunitats autònomes tancar aquests locals per evitar rebrots per coronavirus en aquest sector.













"No voldria que quedi cap dubte: cal tancar els prostíbuls per frenar l'avanç dels virus", ha reclamat Garzón en un missatge publicat a Twitter en què ha insistit que "ara" han de "estar tancats per frenar" la pandèmia però que "haurien d'estar tancats sempre per frenar el masclisme".





Anteriorment, el també líder d'Esquerra Unida celebrava la decisió de l'Executiu de Castella-la Manxa d'incloure entre les seves mesures per frenar l'expansió del Covid19 el tancament dels prostíbuls i clubs de cites.





La seva companya al Govern, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha demanat aquest divendres als consellers de el ram que tanquin aquests locals, preocupada pels brots que s'han registrat en aquest sector. A través d'un missiva, Montero ha exigit, a més, que no es doni "treva a l'explotació sexual" ni a la "indústria proxeneta que sempre roman en la impunitat i en l'absoluta opacitat".





La primera comunitat autònoma en prendre mesures referent a això ha estat Castella-la Manxa. Ho ha fet a través d'un decret que es publicarà a la mitjanit d'aquest dissabte per a la seva entrada en vigor diumenge.





També Catalunya ha anunciat que tancarà els prostíbuls. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid i Balears es troben valorant el tancament d'aquests locals i estudien vies per fer-ho.