El Sevilla suma la seva sisena Europa League derrotant l'Inter de Milà

Ja té sis. Sis Europa League, més que ningú. El Sevilla dirigit per Julen Lopetegui i capitanejat per Jesús Navas es va imposar en un gran partit a tot un Inter de Milà, en què els seus davanters, Lukaku i Lautaro, conformen un dels atacs més letals d'Europa.









I això que els andalusos van haver de remuntar un matiner gol de Lukaku, que va transformar un penal en el minut 4, i treballar a preu fet durant tota la trobada per desactivar la rapidesa i eficàcia de l'atac interista.





La primera part va ser un cop rere cop d'un equip sobre un altre. Després den veures darrere en el marcador, els sevillistes es van llançar a l'atac. L'habilitat de Navas i Ocampos a les bandes van tenir bon part de la culpa de que Luuk de Jong rematés de cap en dues ocasions per donar-li la volta al marcador.





Els interistes no van acusar el cop gràcies al fet que, tot just dos minuts després del segon gol sevillista, el exatlètic Godín rematés de cap per igualar el partit. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part.





A la represa, Lopetegui va canviar el pla. Va preferir que fossin els italians els que controlessin el joc. Una manera d'evitar els seus letals contres i de forçar-los a manejar l'esféric, cosa que no els agrada massa als homes de Conte.









Tot i així, Lukaku va tenir una gran ocasió per avançar el seu equip, però de nou va aparèixer Bono, clau en la trajectòria de l'equip en aquesta competició, per salvar els mobles. La resposta sevillista va ser letal. Una rematada de Diego Carlos va acabar sent desviada per Lukaku a fons de la xarxa de la seva porteria. La sort es va acabar aliant amb els andalusos que van celebrar un triomf històric.





Alineacions:

Sevilla: Bounou, Navas, Koundé, Reguilón, Diego Carlos (Gudelj, m. 85), Banega, Jordà, Ferran, de Jong (A-Nesyri, m. 84), Suso (Vázquez, min. 77) i Ocampos (Munir , m. 70)

Inter de Milà: Handanovic, de Vrij, Bastoni, Godín (Candreva, m. 89), Brozovic, Barella, D'Ambrosio (Moses, m. 77), Young, Gagliardini (Eriksen, m. 77), Lautaro (Alexis, min. 77) i Lukaku.

Gols: 0-1 min. 4: Lukaku, de penal. 1-1 min. 11: de Jong. 2-1 min. 32: de Jong. 2-2 min. 34: Godín. 3-2 min. 73: Lukaku (pp).

Àrbitre: Danny Makkelie. Targetes grogues: Diego Carlos (m. 3), Barella (m. 40), Banega (m. 44), Bastoni (m. 54) i Gagliardini (m. 72).