Trilla reconeix que el confinament està damunt de la taula

El cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha dit aquest dissabte que "s'està intentant arribar a la millor situació epidemiològica" del coronavirus en el moment de reobrir les escoles.













En una entrevista a l'emissora Rac1, l'expert ha afirmat que rebaixar els números actuals de la pandèmia donarà "una certa garantia que, amb determinades mesures, el risc que es transmeti el virus a les escoles és més reduï. Però el virus seguirà entre nosaltres. no podem pensar que en 15 dies estarem a zero com a Nova Zelanda i tots contents ", i ha opinat que això no passarà en cap país europeu en el proper any o dos.





Ha demanat acceptar un cert risc a les escoles, però ha dit que "per a la salut dels nens és un risc acceptable" ja que no emmalalteixen greument, i acudir a l'escola és important per a la seva formació i per la situació dels pares.





Sobre l'ús de la mascareta a les aules, ha dit que és recomanable que els nens la portin, i ha plantejat que si hi ha un rebrot focalitzat en una classe es posin aquells estudiants afectats en quarantena però que no es tanqui l'escola.





CONFINAMENT

Trilla ha explicat que "el confinament està sempre sobre la taula", però amb l'objectiu de no arribar a aquesta situació, de manera que podrien donar-se confinaments selectius i es podrien prohibir algunes activitats.





"Pot ser hipotèticament necessari si la situació empitjora de forma realment important, però crec que ningú està pensant que aquesta és la següent mesura", ja que seria negatiu per a la salut mental de les persones i per a l'economia.





Pel que fa a l'actual rebrot de coronavirus a Espanya, ha dit que hi ha diversos factors que l'han propiciat, com "una sortida ràpida de la fase més dura de la pandèmia i un relaxament general a l'estiu", a més que no sempre es compleix correctament la quarantena.





Per afrontar aquesta situació, ha assegurat que és important atacar el virus, pel que ha celebrat els cribratges massius, i ha informat que és important estar recolzats pel poder judicial: "Això que els jutges vagin opinant de forma diferent a les recomanacions de Salut no ajuda ".