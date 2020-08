Moren ofegats un home de 60 anys a Sitges i un nen de 10 a Badalona

Un home d'uns 60 anys i un nen de 10 han mort ofegats a les platges de Sitges i Badalona (Barcelona), respectivament, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).









Amb aquestes dues víctimes ascendeixen a 23 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes, i Protecció Civil insisteix en la importància d'extremar les precaucions i acudir, en la mesura del possible, a platges vigilades.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut a les 12.46 l'avís que un home semiinconscient era fora de l'aigua en una platja de Sitges i que estava sent reanimat pel servei de socorrisme.





S'han desplaçat cinc dotacions de Mossos d'Esquadra i la Policia Local, així com els efectius de l'SEM, amb dues unitats terrestres i un helicòpter, que li han realitzat maniobres de reanimació, sense èxit.





EL MENOR HA MORT A L'HOSPITAL

Pel que fa a el menor, va ser traslladat divendres a la nit en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona des de la platja de l'Estació de Badalona (Barcelona) mentre onejava la bandera groga.





El 112 va rebre l'avís a les 17.29 i els efectius de l'SEM es van desplaçar a el lloc, on van realitzar les maniobres de reanimació a el menor. Va ser traslladat d'urgència a centre hospitalari però els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida.