Marc Márquez diu adéu a la temporada per complicacions en la seva lesió

Marc Márquez estarà entre dos i tres mesos de baixa a causa de la fractura de l'húmer del braç dret que va patir i podria perdre la resta de la temporada en funció de com evolucioni la lesió. El pilot, vigent campió del títol de MotoGP, es va lesionar en el primer Gran Premi de la temporada disputat a Jerez i des de llavors no ha tornat a competir.









El pilot i el seu equip, el Repsol Honda, han decidit "modificar el pla previst de recuperació" després d'haver estudiat i contrastat amb "diferents especialistes" sobre l'abast de la fractura a l'húmer.





"L'objectiu tant de Márquez com de l'equip Repsol Honda és el de tornar a la competició quan el braç estigui totalment recuperat, i s'estima que necessitarà entre dos i tres mesos abans de poder pujar de nou al seu RC213V", ha indicat l'equip del campió mundial.





"Honda no es marca un Gran Premi concret per al retorn de l'actual campió de l'món i seguirà informant sobre l'evolució de la seva recuperació", s'afirma en el comunicat sobre el pilot de Cervera.





CAP PRESA

Per la seva banda, Alberto Puig, mànager de l'equip Repsol Honda, va explicar que "l'únic termini que hi ha" per a la recuperació de Marc Márquez és quan "estigui recuperat a el cent per cent de la seva lesió".





"No volem precipitar-nos. Quan Marc es trobi en condicions de tornar i competir com ell sap, llavors pensarem en el següent objectiu", ha afirmat Puig.





La temporada, comprimida en cinc mesos per la pandèmia de l'coronavirus, finalitza el 22 de novembre a Portugal i es presenta molt complicat que el pilot català pugui barallar el títol. En el millor dels casos quedarien quatre o cincs grans premis abans que s'acabés la campanya.