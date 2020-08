Dia de record de l'esclavitud i la seva abolició: encara queden 40 milions d'esclaus al món

Nacions Unides commemora aquest 23 d'agost el 'Dia Internacional de Record de la tracta d'esclaus i la seva abolició', amb el qual es vol mantenir viva la tragèdia que va mantenir a milers de persones sota l'explotació només pel fet de ser d'una raça diferent, una xacra que encara afecta més de 40 milions de persones, segons l'Organització Internacional de Treball (OIT) i l'ONG Walk Free.













La UNESCO va instituir el 23 d'agost com a tribut a la lluita dels esclaus pel seu alliberament l'any 1997. La nit del 22 al 23 d'agost de 1791 els esclaus de Bois Caiman, una localitat a nord de Sant Domingo, es van amotinar a protesta per la seva situació, fet que va jugar un paper importantíssim en l'abolició de l'esclavitud, per la qual cosa aquesta ha estat la data triada per la UNESCO per celebrar aquest dia. Referent a això, l'organisme de l'ONU segueix denunciant l'existència encara d'aquest tipus de dominació, ja sigui en països en vies de desenvolupament o rics.





Als països més desfavorits, el treball en condicions de servitud, l'explotació sexual de nens i nenes amb fins comercials, el treball infantil, el matrimoni precoç o forçat, o el tràfic que implica el transport i comerç amb finalitats lucratives de nenes i dones , són formes contemporànies d'esclavitud.





Així mateix, en el món desenvolupat també hi ha gent que pateix aquest tipus de dominació, com poden ser dones immigrants obligades a prostituir-se, treballadors de camp que viuen i treballen a ínfimes condicions o empleades de la llar en condicions de servitud.





L'ONG australiana Walk Free, responsable de l' 'Índex d'esclavitud moderna', descriu l'esclavitud moderna com un "paraigua" que engloba els treballs forçats, el tràfic de persones i l'esclavitud en el seu sentit més estricte. Algunes pràctiques actuals formen part d'alguns d'aquests problemes, com el matrimoni forçat, que segons Walk Free dóna com a resultat el treball forçat.