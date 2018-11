Una escola demana als seus estudiants enumerar "pros" i "contres" de l'esclavitud

Una imatge de la tasca / Sabrina Nelson





Una escola secundària ha demanat als estudiants que enumerin els "pros i els contres" de l'esclavitud per a una tasca.





L'exercici ha estat molt criticat pels pares, que l'han qualificat de "racista, inapropiat i ofensiu".





Revelat pel 'HuffPost' anglès, l'exercici va ser encarregat als alumnes per un professor d'història de l'Acadèmia Hazeley a Milton Keynes.





Als estudiants se'ls va encomanar la tasca de destacar les possibles motivacions per l'esclavitud, per mostrar com les plantacions estaven justificades per la seva rendibilitat.





La mare Sabrina Àries immediatament va plantejar l'assumpte amb el director de l'escola. Va rebre una resposta demanant disculpes "per qualsevol molèstia causada pels deures".





"La resposta de l'escola va ser que el lamentaven, que no havia intenció d'ofendre a ningú i que els professors anaven a tenir una conversa amb els alumnes a classe sobre per què la redacció era incorrecta i per què era necessari abordar-la".





"No crec que, individualment, cap d'aquests professors voldria ofendre. Però també crec que, com a personal majoritàriament blanc, no consideren la història des de cap altra perspectiva".





La mare continua assenyalant que "si reeduquen als nens apropiadament, llavors no tinc cap problema amb el fet que s'hagi comès un error. El fet que l'error no hagi estat rectificat és un problema per a mi. Aquest és un problema continu que tinc amb aquesta escola ".





El director de l'Acadèmia Hazeley, Tony Nelson, va respondre sobre aquesta qüestió:





"En lloc d'esmentar 'pros i contres', hem ajustat això a 'Raons per les quals la Gran Bretanya va triar desenvolupar plantacions' i 'Per què l'esclavitud no hauria d'existir'".





Nelson va continuar explicant que el cap del departament havia explicat a Àries que "de cap manera intentem encoratjar, celebrar o lloar l'esclavitud i per tant hem modificat el llenguatge en aquesta tasca".





En resposta a la tasca, l'activista Paul Lawrence, de l'organització de mentors comunitaris The 100 Black Men of London, va dir a HuffPost UK:





"La història negra ha estat atacada i aquest sembla ser un altre intent de reescriure la història i justificar l'agressió europea".





Va continuar dient que ensenyar als nens sobre els possibles beneficis de l'esclavitud és fonamentalment erroni, i que "equival a ensenyar-los que un més un és igual a quatre".