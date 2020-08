Sánchez podria decretar l'estat d'alarma en dues setmanes si els contagis no es frenen

Espanya porta dies registrant els pitjors números de l'estiu en relació al coronavirus. Els casos augmenten diàriament i la situació ha portat a l'executiu a valorar el pitjor escenari. I es que sembla que Pedro Sánchez es planteja la volta a l'estat d'alarma en dues setmanes si no es frenen els contagis.









El Ministeri de Sanitat fa dies advertint la complicació de la situació sanitària. I dijous passat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja va explicar que les coses no van bé i va ser molt més rotund que en les anteriors ocasions de l'estiu. "Que la gent no es confongui, les coses no van bé, cada dia tenim més transmissió", va anunciar Simón.





Pedro Sánchez no ha anunciat que es plantegi tornar a l'estat d'alarma per gestionar la crisi, però l'Executiu va anunciar fa una setmana les mesures més dures des que Espanya va sortir de l'estat d'alarma. Salvador Illa va decidir, al costat de les comunitats autònomes, tancar l'oci nocturn i prohibir el tabac a la via pública en els casos que no es pugui respectar la distància de seguretat.





Des del 21 de juny el govern central no havia imposat mesures, sinó que havien estat les comunitats autònomes les que havien decidit per si soles. Així, el govern va tornar a decidir sobre les autonomies en vista del gran augment de casos.





Segons anuncia el Confidencial Digital, alguns membres del govern central parlen en privat que aquestes mesures són "l'assaig del segon comandament únic" i que si no funcionen en les pròximes dues setmanes, Sánchez es planteja tornar a limitar la mobilitat entre els territoris.

Canvi en els malalts

Segons el Ministeri de Sanitat, segueixen explicant que en aquesta ocasió els casos són diferents ja que l'edat mitjana dels contagiats és de 35 anys. A més, expliquen que el sistema hospitalari no està sobrecarregat.





Però, en canvi, creuen que conforme augmenti la transmissió comunitària el nombre d'hospitalitzats començarà a augmentar.





Tant l'estat d'alarma com les mesures que van imposar Catalunya i Aragó al juliol no van frenar la situació fins passats 20 dies. Ara, el Govern central s'ha marcat aquesta mateixa data per veure si les seves mesures funcionen.





Tal com explica Confidencial Digital, segons fonts pròximes a la Moncloa, Sánchez ha començat ja a valorar prendre mesures contundents institucionals a medidasode setembre. Aquestes mesures podrien prendre en cas que la propagació de virus no disminueixi amb les noves mesures.





En aquest cas, l'Executiu decidiria deixar les competències als presidents autonòmics, i per tant l'estat d'alarma només seria efectiu en alguns territoris, els més afectats, si una comunitat ho sol·licita al govern central.