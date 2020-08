El fons inversor més gran del món augmenta la seva participació al Banc Sabadell

BlackRock, el major fons del món, ha augmentat la seva posició baixista a Banc Sabadell fins al 0,6%, segons els registres fets públics pel CNMV.









Aquesta estratègia és molt significativa ja que aquest fons és conegut al sector com un dels 'amos de l'Ibex 35', per la seva presència en moltes de les companyies que componen el principal selectiu de la Borsa espanyola.





El fons, que aposta a llarg termini, ha fet molt pocs moviments en el primer semestre del 2020 degut als estralls del Covid-19. El fons ha optat, majoritàriament, per quedar-se com estava o per vendre paquets, encara que pocs significatius.





El gegant 'ianqui' està present a: Amadeus, BBVA, Banco Santander, Iberdrola, Repsol, Telefónica, Cellnex, ACS, MásMovil, Bankinter, Grifols, Merlin Properties, Colonial, Enagás, Red Eléctrica (REE), Aena, CaixaBank i Bankia . Al començament de l'any 2020, el fons tenia una inversió en el sector financer espanyol de l'Ibex 35 valorada en 6.000 milions d'euros. Després de la pandèmia, a data de tancament del 15 de juliol, aquesta aposta amb prou feines arribava als 3.800 milions d'euros, fet que suposa una pèrdua de 1.200 milions en el semestre.