El Banc Sabadell tanca a traïció 200 oficines aprofitant la pandèmia

Banc Sabadell ha anticipat el tancament de sucursals que tenia previst emprendre al llarg de 2020 aprofitant la situació generada pel coronavirus, de manera que unes 200 oficines que es van tancar per l'estat d'alarma no tornaran a obrir.









Segons han informat fonts de l'entitat, Banc Sabadell no ha variat el seu pla de reducció de la xarxa d'oficines per al 2020, que contemplava al voltant de 200 clausures, sinó que l'ha accelerat a causa de les circumstàncies actuals, que han propiciat que tots aquests tancaments s'hagin materialitzat de cop, en lloc de fer-ho progressivament al llarg de l'exercici.









El conseller delegat de banc, Jaume Guardiola, va avançar al mes d'octubre que l'entitat tenia previst tancar al voltant de 200 oficines a Espanya aquest any.





El passat mes d'abril, el directiu va posar de manifest durant la presentació de resultats del primer trimestre del 2020 que una de les lliçons apreses amb la crisi del Covid-19 era el bon funcionament del teletreball, que serviria per impulsar l'eficiència en la xarxa i accelerar el pla de tancament d'oficines.





Així, Sabadell ha decidit que una mica més de 200 oficines que han estat tancades durant l'estat d'alarma no tornaran a aixecar la persiana. Els plans de l'entitat no contemplen nous tancaments aquest any.





Des del banc han explicat que l'ajust no afectarà la plantilla, que serà redistribuïda. A més, es buscarà la internalització de tasques que fins ara es feien a través de tercers, com pot ser la dels centres d'atenció a client.





La xarxa de sucursals de Banc Sabadell es va mantenir invariable durant el primer trimestre del 2020 a 1.847 oficines, una xifra que ha patit d'una tacada una retallada del 12%.