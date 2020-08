El Govern central i les CC.AA es reuniran aquest dilluns per tractar els brots en residències

La Vicepresidència de Serveis Socials ha convocat per a aquest dilluns 24 d'agost a el grup de treball de residències de gent gran perquè les comunitats autònomes informin de l'abast i de la situació dels brots de Covid-19 en aquests centres, així com de les necessitats o dificultats a què s'enfronten.













A través d'un comunicat, el departament que dirigeix Pablo Iglesias ha explicat que en aquesta trobada es tractaran també els mecanismes de coordinació establerts amb les autoritats sanitàries per atendre la situació dels centres socials residencials, així com l'adaptació de el Pla de Resposta Primerenca a altres serveis socials diferents a el de les residències i actualització dels documents tècnics de recomanacions elaborats durant els mesos de març i abril.





El grup de treball per estudiar la situació de les residències davant el coronavirus, es va crear el 18 de juny i es va constituir el 25 de juny, quan es va produir la primera reunió. La segona va tenir lloc, de forma telemàtica, el passat 4 d'agost, de manera que la d'aquest dilluns serà la tercera trobada.





Des de les patronals d'aquests centres es reclama la seva presència en aquestes reunions, com a únics coneixedors de la situació real de les residències en aquests mesos de pandèmia i, principalment, de les seves dificultats i mancances.





Pel president de la Federació Empresarial de la Depdendencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, el "ideal" seria que el diàleg es produís entre ells, Sanitat i Seveis Socials, una comunicació que, segons ha explicat, en aquests moments no existeix , però que tampoc s'ha produït en aquests mesos de crisi sanitària.





IGUAL QUE AL MARÇ

Fernández-Cid ha criticat que encara s'estigui debatent si els test PCR als professionals d'aquests centres a la seva tornada de vacances els paga l'Estat o els responsables de les residències o que encara no hi hagi mapes epidemiològics, que permetin conèixer quins empleats han passat per la malaltia o no. "Tornarem altra vegada a confinar a les habitacions o a tancar els centres?", S'ha preguntat el president de FED, que creu que la situació per a les residències es troba ara en la mateixa situació que "al març".





En aquest sentit, ha lamentat que es creï un equip de treball en els quals només es cridi a les autonomies i que aquest país sigui "tan complex" en matèria administrativa. Segons ha explicat, només reclamen "un únic criteri d'actuació", davant de les diferències que ara hi ha, no només entre CCAA, sinó també "dins d'una mateixa àrea sanitària".





La presidenta del Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (Ceaps), Cinta Pascual, també ha reivindicat el paper de les patronals en el diàleg amb les administracions. "Tota comunicació que puguem tenir amb el Govern, benvinguda sigui", ha explicat, per afegir que cal que el Ministeri de Sanitat s'uneixi a el diàleg i no només s'impliqui en aquesta matèria Serveis Socials.





DEMANEN TREBALLAR UNITS

Segons la seva opinió, és "important" que Sanitat entengui que "el fonamental és que funcioni el sistema", és a dir, que "hi hagi derivacions hospitalàries" o que hi hagi "coordinació" entre hospitals.





Per la seva banda, el secretari general de l'Associació d'Empreses de Servei de la Dependència (A aquest), Jesús Cubero, crida a una trobada de "les principals patronals i sindicats" amb "Sanitat i Polítiques Socials". Per Cubero seria "una gran iniciativa" per treballar "units" i "anticipar-se" a les "necessitats de la gent gran i treballadors", així com per "oferir les solucions adequades a cada situació".





"Hem d'aprendre dels casos d'èxit de la primera onada de la pandèmia i prendre les mesures correctores per a aquesta segona onada. La gent gran mereixen que no escatimem esforços per oferir-los la millor atenció", ha apuntat.