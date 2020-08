Mercadona obrirà dos supermercats amb un model eficient a Castellar de Vallès i Sant Adrià de Besòs

Mercadona inaugura aquesta setmana sengles supermercats a Castellar de Vallès (a la Ronda de Tolosa) i Sant Adrià de Besòs (al Mercat municipal), tots dos a la província de Barcelona i amb el nou model de botiga eficient que s'està implantant a tota la cadena .













Les obertures impliquen tancar el local del carrer Itàlia de Castellar i reformar l'existent al Mercat de Sant Adrià de Besòs, segons un comunicat de Mercadona d'aquest dilluns.





S'ha invertit en total 8,1 milions d'euros, en la seva construcció han participat 40 proveïdors, i les obertures mantenen als 86 empleats dels locals anteriors i generen 7 llocs de treball més.





El pla inversor de la companyia per a aquest any a Catalunya està dotat amb 140 milions d'euros, per millorar el servei però també per "contribuir a impulsar l'activitat econòmica i contrarestar" la crisi pel coronavirus.





El model de botiga eficient de la cadena implica millora de servei i també eficiència energètica, amb fins a un 40% menys de consum d'energia respecte a l'establiment convencional.