Valls recorre la convocatòria del ple extraordinari de Barcelona sobre la monarquia

El grup de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, presidit per Manuel Valls, ha presentat un recurs perquè es declari nul·la i sense efecte la convocatòria del ple extraordinari sobre la monarquia i la marxa d'Espanya de Joan Carles I, previst per al dijous 27 d'agost.





En un comunicat aquest dilluns, BCN Canvi ha assegurat que a la convocatòria a petició d'ERC i JxCat li falta la preceptiva motivació que la justifiqui: "És, per tant i d'entrada, un acte viciat de nul·litat", pel que demana a l'alcaldessa Ada Colau que deixi sense efecte la convocatòria.





El recurs de reposició ha estat signat per la regidora portaveu de BCN Canvi, Eva Parera, i s'ha presentat per carta a Colau: "En cap cas, el defecte de falta de motivació pot ser esmenat conforme a dret, atès que la discrecionalitat política de les corporacions locals està limitada pel respecte a la llei i als l'ordenament jurídic ".





Parera considera que l'únic objectiu de la plena és una sanció política a la Monarquia i que el ple no es pot celebrar perquè la llei limita l'acció política dels ajuntaments, que no poden "incidir directament en aspectes de transcendència constitucional" com la titularitat de la sobirania, l'organització territorial i la corona.





En aquest sentit, el recurs assenyala que "el Tribunal Suprem determina que la discrecionalitat política que la llei reconeix a les corporacions locals no les habilita per adoptar actes que, encara que el seu contingut sigui merament polític, es projectin sobre aspectes de transcendència constitucional".