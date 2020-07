Ciutadans i Valls negocien una coalició per a les autonòmiques catalanes

El pacte que al seu dia van signar per a les municipals de Barcelona Manuel Valls i Ciutadans pot tornar a reeditar-se. La bona sintonia existent entre l'exprimer ministre francès i la presidenta de la formació taronja, Inés Arrimadas, ha permès un acostament que pot culminar amb una aliança de cara a les eleccions catalanes.













El gir donat per Ciutadans ha agradat a Valls, el que ha propiciat l'acostament entre les dues parts. De fet, el polític francès no escatima elogis a l'hora de referir-se a Acostades, de la qual valora sobretot la seva capacitat per apropar-se i pactar algunes qüestions amb el Govern de Pedro Sánchez.





Cal recordar que en les eleccions municipals de Barcelona les dues formacions van acudir unides, però els mals resultats i, sobretot, la tensió existent des del primer minut entre Albert Rivera i Manuel Valls va acabar per provocar la ruptura entre les dues formacions pràcticament l'endemà de conèixer el resultat electoral.





L'aspiració de tots dos polítics és formar una coalició que sigui capaç de liderar als partits constitucionalistes en les pròximes eleccions autonòmiques, a la qual també podrien unir-se cares conegudes procedents d'altres formacions polítiques.





Les decisions importants es prendran, segons algunes fonts, després de conèixer els resultats en les eleccions al País Basc i Galícia. Serà llavors quan les negociacions s'accelerin per intentar tancar l'acord entre les dues formacions polítiques com més aviat millor.





De tota manera, Manuel Valls no té la intenció d'intentar l'assalt a la presidència de la Generalitat, però no descarta passar-se a la política nacional. De moment, la seva intenció és mantenir la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Barcelona, tot i que està disposat a donar el seu suport a una candidatura constitucionalista unitària per desbancar els independentistes del Palau de la Generalitat.