Manuel Valls: la peça indispensable per l'aliança entre PP i Cs a Catalunya?

Les adreces de Partit Popular i Ciutadans s'han obert per primera vegada a concórrer de forma conjunta a les eleccions. Va ser Pablo Casado el que va proposar l'entesa --que ja havia suggerit en les passades eleccions generals--, i Inés Arrimadas va recollir el guant. No obstant això, la incertesa sobre les conseqüències electorals d'aquesta aliança pesen sobre l'eventual llista conjunta d'ambdues forces constitucionalistes.













Societat Civil Catalana veu amb bons ulls la proposta de Casado i Arrimadas, i està treballant activament per aconseguir que arribi a bon port. Segons ha informat 'El Independiente', la intenció de l'organització és que Manuel Valls ofereixi el seu suport públic a una candidatura d'unitat sense contribuir a dividir el vot presentant-se per separat.





Però per això, cal estroncar ferides. La relació entre Valls i Ciutadans va passar de la lluna de mel de la llista única per a l'Ajuntament de Barcelona, a la desentesa gairebé absolut després que l'exprimer ministre s'estavellés a les urnes i critiqués el posicionament d'Albert Rivera respecte a Vox.





Una altra idea dels "munyidors" d'aquest pacte entre populars i taronges és que no es perden els vots de centre-esquerra que el 2017 van apostar per Inés Arrimadas com a solució d'unitat. Molts d'aquests votants podrien tornar ara a PSC, davant l'aparent falta de gravetat de la situació a Catalunya, per la qual cosa comptar amb independents d'esquerra podria ajudar a preservar aquesta borsa electoral.





Finalment, faltaria trobar un cap de cartell potent per convertir-se en l'argamassa d'aquesta llista. Tot i que en un moment es va pensar en Jordi Cañas, sembla que aquest ha declinat l'oferta. Ara totes les vistes estan posades en Nacho Martín Blanco, una figura independent que va ser fitxat pel partit com a independent el 21-D de 2017.