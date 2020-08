La Fiscalia recorre al Suprem al tercer grau dels presos independentistes de Lledoners

La Fiscalia ha presentat un recurs al Tribunal Suprem contra el tercer grau dels presos independentistes que estan a la presó de Lledoners, que la titular de Jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 de Catalunya va avalar la setmana passada a l'espera del que resolgui l'Alt Tribunal.









El recurs presentat és contra l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn; l'expresident de l'ANC i dirigent de JxCat, Jordi Sànchez, i contra el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





En el text s'argumenta la incompatibilitat de la progressió a tercer grau amb el compliment dels fins de la pena, tant els retributius i de prevenció general i especial com els de reeducació i resocialització, i perquè els interns segueixen considerant que els fets pels que han estat condemnats "no són constitutius de delicte".





Segons es recull, no es pot obviar l ' "extrema gravetat" del delicte comès ni el bé jurídic atacat, també en termes de repercussió social i institucional, destacant que en última instància va haver un perjudici sobre l'estructura de l'Estat social i democràtic de Dret i sobre la Constitució, amb l'objectiu de vulnerar la unitat territorial.





En el recurs també s'adverteix que "les prematures classificacions en tercer grau produeixen el menyscabament dels fins essencials de la pena".





El fiscal també avisa que reconèixer els fets i acceptar les conseqüències no és reconèixer el delicte, ja que es pot reconèixer el que s'ha fet però entendre que és una actuació legítima i ajustada a dret, de manera que no aprecia "la superació de els factors que van influir en el seu actuar delictiu i, per tant, la capacitat per assumir el règim de semillibertat que implica el tercer grau ".





"Polvoritzat EL PACTE CONSTITUCIONAL"





A més, defensa que els fets que es declaren provats no impliquen la negació de la capacitat dels acusats per expressar lliurement les seves idees perquè, segons la seva opinió, no es castiga per difondre opinions o doctrines contràries a la Constitució, ni per propugnar una superació de l' marc polític vigent, però sí que és objecte de retret penal haver "polvoritzat el pacte constitucional".





"Un govern autonòmic no pot transformar l'estructura de l'Estat i plasmar-ho en un text legal fora de les lleres jurídics de reforma, no estant l'intern condemnat per voler transformar l'estructura de l'Estat, tal totalment legítim i respectable, sinó per voler fer-ho fora de les vies legalment establerts ", afegeix.





En relació a la bona conducta dels líders independentistes amb els professionals i la resta d'interns així com la seva participació i implicació en activitats pautades, considera que no poden ser fets "sobrevalorats" a efectes de la concessió del tercer grau perquè, segons la seva opinió , és un pressupost necessari per poder accedir-hi.