Brussel·les proposa que Espanya rebi 21.300 milions del fons d'atur

La Comissió Europea ha proposat aquest dilluns que Espanya rebi un préstec de 21.300 milions d'euros en el marc del fons europeu contra la desocupació, conegut com SURE per les sigles en anglès, per fer front als ERTO i altres mesures excepcionals posades en marxa per la pandèmia de coronavirus.





Espanya serà el segon estat membre que més es beneficiï d'aquest instrument, només per darrere d'Itàlia, amb 27.400 milions, segons la proposta publicada per Brussel·les, que ara haurà de ser debatut i adoptat pel Consell.





L'anunci arriba després del procés de consultes de la Comissió amb els estats membres que han requerit l'ajuda i després d'avaluar les seves peticions. En el cas d'Espanya va ser el primer país que la va sol·licitar i va situar la seva petició al voltant de 20.000 milions.





La idea és que 15 països de la UE disposen de 81.400 milions d'aquest instrument. D'aquesta manera, Bèlgica rebrà 7.800 milions, Bulgària, 515, Txèquia, 2.000, Grècia, 2.700, Croàcia, 1.000. Així com Itàlia 27.400 milions, Xipre, 479, Letònia, 192, Lituània, 602, Malta, 244, Polònia, 11.200, Romania, 4.000, Eslovàquia, 631, i Eslovènia, 1.100 milions. Portugal i Hongria també han presentat sol·licituds formals però aquestes segueixen sota estudi de la Comissió.





Aquests préstecs ajudaran els Estats membres a abordar els augments sobtats de la despesa pública per preservar l'ocupació. En concret, serviran per cobrir els costos directament relacionats amb el finançament dels plans nacionals de treball a jornada reduïda i altres mesures similars que hagin posat en marxa com a resposta a la pandèmia de coronavirus, en particular per als autònoms, ha informat la Comissió.





Segons la seva presidenta, Ursula von der Leyen, aquesta proposta marca un important pas per salvar els llocs de treball i el suport vital. "Només quatre mesos després que proposés la seva creació, la Comissió planteja concedir 81.400 milions sota l'instrument SURE per ajudar a protegir els treballs i als treballadors afectats per la pandèmia", ha valorat.





Per a la conservadora alemanya el fons europeu d'atur és un "símbol de solidaritat" davant d'una crisi sense precedents i la mostra que Europa està "compromesa" amb protegir als seus ciutadans.





El SURE compte, en termes globals, amb 100.000 milions d'euros i va ser concebut per Brussel·les al mig de la pandèmia per "donar suport als règims nacionals de reducció del temps de treball o mesures similars".





En roda de premsa, una portaveu de la Comissió no ha detallat en quin termini poden rebre els estats membre aquest ajut, si bé ha recordat que queden per signar les garanties bilaterals amb alguns països.