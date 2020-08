Mor el cantautor de folk Justin Townes Earle als 38 anys

El músic Justin Townes Earle, guardonat cantautor i fill de la llegenda del folk Steve Earle, ha mort als 38 anys, segons ha comunicat la seva família per xarxes socials.









"Amb tremenda tristesa els informem de la mort del nostre fill, espòs, pare i amic Justin. Molts de vosaltres heu confiat en la seva música i lletres al llarg dels anys i esperem que la seva música continuï guiant els seus viatges", han explicat en un post de Facebook.





Earle, que va rebre el seu nom de l'amic del seu pare i també compositor Townes Van Zandt, va guanyar el premi d'artista emergent de l'associació americana de música a l'any 2009. El 2011 es va fer amb el premi de cançó de l'any per 'Harlem River blues '.





En total, Earle va gravar vuit àlbums complets, inclòs 'The Saint Of Lost Causes' el 2019, el seu últim treball d'una carrera en solitari de tretze anys. Earle tenia un historial d'addicció a les drogues de què va parlar obertament en diverses entrevistes.