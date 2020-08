Itàlia inicia la fase d'experimentació en humans de la seva vacuna contra el Covid-19

Itàlia ha iniciat aquest dilluns l'experimentació en humans de la seva vacuna contra el COVID-19, segons ha anunciat el ministre de Sanitat italià, Roberto Speranza, amb la vista posada, segons els responsables de el projecte, en què les dosis puguin estar disponibles per venda la primavera que ve.













"Una notícia important: avui ha començat l'experimentació en humans de la vacuna italiana", ha escrit Speranza al seu Twitter, destacant que els investigadors i científics italians "estan al servei del desafiament mundial per derrotar la COVID-19".









Les proves es duran a terme a l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses (immi) Lazzaro Spallanzani a Roma i en elles participaran 90 voluntaris seleccionats d'entre 7.000.





El projecte, desenvolupat de forma conjunta amb l'empresa de biotecnologia italiana Reithera, compta amb una inversió de 5 milions d'euros que financen el Ministeri d'Investigació i la regió de Lazio.





"Si tot va bé i vam acabar aquesta experimentació abans de final d'any i som bons i veloços, llavors podrem tenir la vacuna comercial per a la primavera que; aquesta és la previsió", ha explicat en declaracions a Raiuno el director sanitari de l'immi, Francesco vaia.





Per la seva banda, el director científic de l'organisme, Giuseppe Ippolito, ha precisat que caldran 24 setmanes per completar la primera fase d'experimentació de la vacuna en persones, després de la qual cosa vindrà la segona fase, "per la qual ja ens estem preparant" .





"Jugar amb els temps i reduir l'experimentació no és útil", ha advertit, segons informa l'agència AdnKronos. "Itàlia amb aquesta vacuna entra com a protagonista en la guerra de les vacunes no per arribar la primera sinó per arribar millor i posar a el país en un sistema d'igualtat", ha defensat, incidint que comptar amb una vacuna pròpia "significa no ser esclaus i servents d'altres països que diguin 'jo primer' ".





Itàlia va ser durant setmanes el país més castigat per la pandèmia que va tenir el seu origen a finals de 2019 a la Xina. En l'actualitat, tot i que el nombre de nous contagis va en augment, el país ha caigut a la divuitena posició en el llistat de la Universitat Johns Hopkins.





Aquest dilluns, el Govern italià ha informat de 953 nous casos de COVID-19, per sota dels 1.210 que va notificar el diumenge i que van suposar la pitjor dada diari des de mitjans de maig. Amb aquesta actualització, ja són 260.298 les persones contagiades a Itàlia des de l'inici de la pandèmia.





El Ministeri de Sanitat també ha elevat aquest dilluns la xifra de morts a 35.441, quatre més que en la jornada prèvia, mentre que la de pacients ingressats supera de nou el miler (1.045), entre ells 65 internats en unitats de cures intensius.