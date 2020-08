Álvarez de Toledo carrega contra Casado: el PP "renuncia a governar tret que l'esquerra ho faci rematadament malament"

La exportaveu de el Grup Parlamentari Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha assenyalat aquest dimarts que amb l'actual discurs de el president del PP, Pablo Casado, la formació "renúncia a governar llevat que l'esquerra ho faci rematadament malament". Critica que el líder del partit defensés que han de semblar-se a la societat i no pretendre que aquesta s'assembli a el partit.









En una entrevista a cadena COPE, la que va ser portaveu fins a la seva destitució el 17 d'agost, ha indicat que el PP no ha de renunciar a donar la batalla cultural a l'esquerra i a el nacionalisme, una cosa que entén que passa després d'escoltar la compareixença de Casado després de la Junta Directiva Nacional de dijous passat.





Per a Álvarez de Toledo, Espanya es troba en un moment decisiu, i li "preocupa" que tingui aquesta visió perquè "la societat està cisellada per la superioritat moral de l'esquerra i el nacionalisme" i per tant s'ha de "canviar aquesta societat per fer-la més lliure i més igual ".





"Moralment és obligatori", ha apuntat per després criticar Casado apuntant de pensar com ell ho fa "és una forma de desistiment" perquè "renuncia a governar llevat que l'esquerra ho faci rematadament malament".





"En el cas que arribessis a governar, que pot ser, no vas a evitar la contestació de qui segueix gaudint de l'hegemonia ideològica i política tot i estar a l'oposició", ha afegit.