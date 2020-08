Catalunya farà 8.000 PCR diàries a escoles en una primera fase i 20.000 en una segona

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat aquest dimarts que en una primera fase es faran 8.000 PCR diàries en escoles i instituts, i que en una segona s'elevarà fins a les 20.000 diàries.









En roda de premsa després d'un Consell Executiu extraordinari, al costat del conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que el mig milió de proves PCR que es faran entre el 15 de setembre i el 15 de novembre inclourà a alumnes, docents i personal d'administració .





Vergés ha detallat que les 8.000 proves diàries es faran entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre i que a partir d'aquesta data s'arribarà a les 20.000 diàries, i que es prioritzaran els criteris epidemiològics i les necessitats socioeconòmiques per determinar els centres.





"L'escola és un referent comunitari i aproparem els cribratges a la comunitat que ho necessiti gràcies a l'escola", ha dit Vergés.





Ha emfatitzat l'esforç d'organització que suposarà realitzar el mig milió de proves, i ha dit que es farà mitjançant equipaments mòbils.





Vergés ha explicat també que es crearà un projecte d'escoles sentinella, formada per entre 50 i 100 centres educatius, per optimitzar les actuacions que es puguin realitzar, monitoritzar i disposar d'evidència per a l'aplicació de polítiques sanitàries i educatives.





La consellera de Salut també ha dit que aquest curs es reprendrà la vacunació d'alumnes que va quedar "penjada" després de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus, i que ha xifrat que va afectar a uns 130.000 alumnes.