El Govern estudiarà la invitació de Sánchez sobre l'estat d'alarma quan conegui "tots els detalls"

La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha explicat aquest dimecres que l'Executiu català ha d'estudiar detingudament la invitació del president del Govern central, Pedro Sánchez, de declarar un estat d'alarma individualitzat davant l'impacte del Covid-19 un cop coneguin "tots els detalls".









Ho ha comentat en declaracions a RNE després de l'oferiment de Sánchez de dimarts a les comunitats autònomes que ho necessitin per decretar i defensar l'aplicació d'aquest estat d'alarma, així com les seves possibles pròrrogues, al Congrés.





La consellera ha comentat que si l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) convoca mobilitzacions per la Diada no es veuran les mateixes imatges que en la manifestació en contra de la mascareta que hi va haver a la plaça de Colón de Madrid, que ha titllat d'"irresponsable" .





Budó ha subratllat que el dret de manifestació està eximit de la prohibició de reunions de més de deu persones en espai públic i privat si es respecten les mesures de seguretat.

Així mateix, ha advertit que al setembre "hi haurà un reinici de l'activitat laboral i escolar, es restabliran les cadenes de contacte i s'incrementarà el risc de contagi", pel que ha demanat fixar la mínima activitat social.





"L'escolarització és obligatòria. Entenc que hi hagi famílies que estiguin preocupades, estem treballant en totes aquelles mesures que garanteixin que els centres d'educació siguin centres segurs", ha comentat Budó.





Davant l'anunci de Sánchez de 2.000 efectius de l'Exèrcit per a realitzar tasques de rastreig, Budó ha reivindicat la capacitat de rastreig de Catalunya que "s'ha incrementat molt" i ha afegit que és important per combatre la pandèmia.