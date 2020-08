Sánchez reconeix que "l'evolució és preocupant" i ofereix un estat d'alarma individualitzat a les CCAA que ho necessitin

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha reconegut l'existència d'una "segona corba" de Covid-19 que "torna a elevar-se de manera amenaçadora" i ha advertit que la seva evolució en les últimes setmanes "és preocupant".













En una declaració institucional a La Moncloa després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, el cap de l'Executiu ha transmès un "missatge d'alerta però serenitat" pel gran avanç del Covid-19 a Espanya. "Alerta perquè l'evolució és preocupant, especialment en alguns territoris. Cal aturar-la. Serenitat perquè estem lluny de la situació de mitjans de març. No podem permetre que la pandèmia torni a apoderar de la nostra vida. No ho permetrem", ha afirmat rotundament.





Sánchez ha instat a "prendre el control" per "doblegar aquesta 'segona corba' que torna a elevar-se de manera amenaçadora". "Hem de doblegar la corba units. Ja ho vam fer, sabem fer-ho, i estic convençut que anem a tornar a fer-ho. Ja dobleguem la corba en situacions més adverses i més dramàtiques que les d'ara. Estic convençut que tornarem a fer-ho amb la responsabilitat de cada un i la responsabilitat de tots", ha sostingut, insistint que resulta"fonamental"que els ciutadans continuïn utilitzant els mascaretes, rentant-se les mans i guardant la distància de seguretat, ja que "són gestos de solidaritat imprescindibles".





En el Consell de Ministres s'ha presentat un informe sobre el balanç de l'evolució de la pandèmia des de la fi de l'Estat d'Alarma. Com a conclusió, el president de l'Executiu ha ressaltat que "hi ha territoris que han actuat amb una major eficàcia" davant el virus. "Hi ha comunitats que semblen haver aconseguit major eficàcia en el control de virus, altres estan tenint problemes per fer front a la situació. La situació no és homogènia", ha afegit.





Estat d'alarma individualitzat

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha convidat a les comunitats autònomes que ho necessitin davant l'impacte del Covid-19 el suport de el Govern a declarar un estat d'alarma individualitzat i defensar la seva aplicació, així com les seves possibles pròrrogues, al Congrés.









Així ho ha indicat en roda de premsa a la Moncloa després de la celebració de el Consell de Ministres, on ha deixat clar que aquest instrument està a disposició dels presidents autonòmics que ho requereixin per a aportar-li "instruments jurídics" que puguin necessitar per combatre la pandèmia.





Sánchez ha detallat que, en cas de demanar aquest estat d'alarma individualitzat, es desplegarà aquest comandament únic i, en aquesta "voluntat de cogovernar", acudirien al costat de el president autonòmic a al Congrés per explicar les causes sanitàries que els motiven i defensar fins i tot la seva pròrroga si cal.





Tot això, amb el suport dels grups parlamentaris que suporten la majoria parlamentària a la cambra baixa, ha precisat Sánchez en la seva compareixença.