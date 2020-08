Les pernoctacions hoteleres s'enfonsen un 73,4% al juliol tot i la finalització de l'estat d'alarma

Les pernoctacions en establiments hotelers a Espanya es van desplomar un 73,4% el juliol respecte a el mateix mes de l'any anterior, fins a superar les 11,4 milions, tot i la finalització de l'estat d'alarma i l'obertura progressiva de fronteres, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que indica que els preus dels hotels van caure un 8,2% respecte a l'any anterior.









És el cinquè mes consecutiu en què, com a conseqüència de la crisi sanitària, descendeixen les pernoctacions als hotels espanyols després de les baixades de el 66,5% del març, del 100% a l'abril, del 99,2% al maig i del 95 , 1% al juny.





El passat 21 de juny va finalitzar l'estat d'alarma, permetent-se la mobilitat de la població en tot el territori nacional. El nombre d'establiments oberts va augmentar el juliol respecte a el mes anterior, passant de 5.896-12.068, encara que aquesta xifra és un 29,5% inferior a la existent fa un any.





El total de places ofertades al juliol va ser 1.025.713, un 52,7% del total. Durant aquest mes, 4,3 milions de viatgers es van allotjar en algun establiment hoteler, amb un total de 11,5 milions de pernoctacions. Aquestes xifres suposen un 35,7% i 26,6%, respectivament, de les estimades fa un any.





Tot i la progressiva obertura de les fronteres exteriors, l'INE destaca que els viatgers residents a Espanya van sostenir en major mesura l'activitat hotelera del mes de juliol, amb 3,2 milions de viatgers enfront de 1,1 milions de no residents.





Això es reflecteix també en el volum de pernoctacions, que arriben als 7,4 milions en el cas dels residents, davant els 4,1 milions dels no residents.





L'estada mitjana dels viatgers en els hotels espanyols va baixar al juliol un 25,5% interanual, situant-se en 2,7 pernoctacions per viatger, tot i que els preus es van abaratir un 8,2%.

En els set primers mesos d'aquest any s'han produït 55,6 milions de pernoctacions en hotels espanyols, un 71,1% menys que en el mateix període de 2019.





ANDALUSIA I CATALUNYA, DESTINACIONS ELEGITS





Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana són les destinacions principals de l'total de viatgers a Espanya al juliol, amb caigudes anuals en el nombre de pernoctacions del 63,5%, -77,9% i -69,0%, respectivament.





Aquests tres també van ser les destinacions escollides pels viatgers residents a Espanya amb caigudes anuals en el nombre de pernoctacions del - 46%, -48% i -60,2%, respectivament. En el cas dels estrangers el principal destí elegit pels viatgers són les Illes Balears amb un 33,3% del total de pernoctacions. En aquesta comunitat les pernoctacions d'estrangers cauen un 86,1% respecte a juliol de 2019.





Els següents destinacions dels no residents són Catalunya (amb el 18,7% del total de pernoctacions i un descens del 87,7%) i Canàries (amb el 16,3% del total i un descens de el 87,1%).





Pel que fa a l'ocupació al juliol es van cobrir el 35,6% de les places ofertes, amb un descens anual del 50%. El grau d'ocupació per places en cap de setmana es redueix un 46,8% i se situa en el 40,5%. Cantàbria i Principat d'Astúries presenten el major grau d'ocupació per places durant el juliol (50,1% cadascuna d'elles).





Per zones turístiques, la Costa Verda aconsegueix el major grau d'ocupació per places (55,6%) i Terres de l'Ebre, la de major ocupació en cap de setmana (68,3%). L'Illa de Mallorca registra el major nombre de pernoctacions, amb 1,1 milions.





Els punts turístics amb més pernoctacions són Madrid, Palma de Mallorca i Barcelona. Comillas presenta el major grau d'ocupació per places (71,2%) i Barbate el major grau d'ocupació en cap de setmana (84,5%).





Els viatgers procedents d'Alemanya i Regne Unit concentren el 25,1% i el 15,2%, respectivament, del total de pernoctacions de no residents en establiments hotelers al juliol. El mercat alemany presenta una taxa de variació anual del -79,4% i el britànic del -91,4%.





Les pernoctacions dels viatgers procedents de França, Països Baixos i Bèlgica (els següents mercats emissors) registren unes taxes anuals del -72,6%, -75,4% i -71,7%, respectivament.





CAIGUDA DE MÉS DE EL 8% DELS PREUS





La taxa anual de l'Índex de Preus Hotelers (IPH) se situa en el -8,2% al juliol, fet que suposa 9,6 punts per sota de la registrada fa un any, i 3,5 punts per sobre de la registrada el mes passat. La major baixada de preus es produeix en els establiments d'una estrella d'or (-11,3%).





La facturació mitjana diària dels hotels per cada habitació ocupada (ADR) és de 87,6 euros al juliol, fet que suposa un descens del 15,1% respecte a el mateix mes del 2019.





Per la seva banda, l'ingrés mitjana diària per habitació disponible (RevPAR), que està condicionat per l'ocupació registrada en els establiments hotelers, arriba als 33,3 euros, amb un descens del 56,8%.





Per categories, la facturació mitjana és de 195,5 euros per als hotels de cinc estrelles, de 100,2 euros per als de quatre i de 78,4 euros per als de tres estrelles. Els ingressos per habitació disponible per aquestes mateixes categories són de 79,7, 40,1 i 30,4 euros, respectivament.