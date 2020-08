La Policia deté a Barcelona dos homes que van robar a Eivissa un rellotge valorat en 70.000 euros

Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona dos homes, de 20 i 28 anys, integrants d'un grup criminal organitzat dedicat a robatoris de rellotges d'alta gamma. Se'ls acusa de ser els presumptes autors del robatori amb violència d'un rellotge de luxe a Eivissa.









Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, en el marc d'unes investigacions es va descobrir que dos components d'aquest grup s'havien desplaçat de Barcelona a Eivissa davant l'increment del turisme propi de l'estiu, buscant a l'illa a turistes amb alt poder adquisitiu .





Els agents van localitzar la víctima d'un robatori amb violència, un home a qui li havien sostret el seu rellotge d'alta gamma el passat 18 d'agost a Eivissa.





Els agents van determinar que diversos individus, entre ells els ara detinguts, formaven part del mateix grup criminal que va actuar la setmana passada i després d'això ja es va procedir a la detenció d'un home, ara a la presó, per un altre robatori d'un rellotge.





BOTÍ VALORAT EN 70.000 EUROS

La Policia Nacional ha informat que el 'modus operandi' d'aquests delinqüents consisteix a seleccionar a una o diverses víctimes en locals i zones freqüentades per persones d'alt poder adquisitiu i establir sobre ells un seguiment.





Per robar-los, no dubten a utilitzar la violència si s'ofereix resistència per part de la víctima. Posteriorment, desapareixen per un temps prudencial de l'escenari delictiu per tornar quan ho considerin convenient.





L'alt valor dels rellotges seleccionats -el recuperat supera els 70.000 euros- s'havia convertit en l'especialització d'aquest grup criminal, donada la fàcil sortida al mercat negre i la dificultat per a ser localitzats.





Les investigacions continuen obertes i no es descarten més detencions i imputacions d'altres fets similars.





Aquestes actuacions han estat realitzades per funcionaris adscrits al Grup de UDEV de la Comissaria de Policia d'Eivissa i a la Secció de Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona.