El Govern central estudia donar la baixa o un permís retribuït per a pares amb fills que estiguin en quarantena

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha avançat aquest dimecres que s'està estudiant la posada en marxa d'un permís retribuït o baixa per a aquells pares els fills hagin de guardar quarantena per la Covid-19: "Són fórmules que hem de articular ".









En una entrevista a la Cadena Ser, Celaá ha recordat que a el principi de la pandèmia ja es va usar la fórmula del permís retribuït perquè, en cas d'haver de guardar quarantena, "si hi ha un menor ha d'estar acompanyat d'una persona adulta". "Podria ser una baixa per malaltia o un permís retribuït, són fórmules que hem d'articular", ha postil·lat.





La ministra també ha indicat que es demanarà "una declaració responsable als pares" perquè els seus fills vagin a col·legi sense febre.





"La salut i la seguretat comença des de casa", ha assegurat Celaá que, en qualsevol cas, ha reconegut que "no hi ha risc zero" ja que pot donar-se "la circumstància que s'incompleixi".

A més, ha fet una crida als pares perquè portin els seus fills a l'escola doncs, com ha reiterat, "l'educació és insubstituïble i beneficiosa". "No pot ser substituïda per l'àmbit domiciliari", ha tancat.





Per això, la ministra ha insistit que les escoles han de "estar obertes" ja que la presencialitat segueix sent "el concepte general", que es prioritzarà fins als 14 anys. "Els nens que no poden treballen davant de l'ordinador han d'estar acompanyats en el seu procés educatiu", ha explicat Celáa que ha demanat "no carregar a les famílies amb més preocupació i incertesa".





En aquest sentit, ha lamentat que s'hagi generat "una alarma excessiva" al voltant de la tornada a les aules. "Preocupa a les persones i als centres que es digui que no se sap. Sí que se sap: les escoles van a obrir, la presencialitat és el general i estem buscant l'entorn escolar més segur", ha detallat. "Hem de enfrontar-nos al virus per als nens facin el més important: continuar amb el seu procés educatiu", ha asseverat.





"NO S'ESTÀ PARTINT DES DE ZERO"

D'altra banda, ha negat que s'estigui improvisant l'inici de curs ja que, com ha destacat, "tot està plantejat des de maig i juny".





"No s'està partint des de zero, només cal fer algun ajust a la realitat", ha indicat en relació als dos documents que es van elaborar amb les CCAA el passat mes juny. "Un de tornada a classe amb 14 punts que segueix vigent. I un altre, elaborat amb Sanitat sobre prevenció i higiene", ha explicat.





Com ha reconegut la ministra, la pandèmia "no ha evolucionat durant l'agost de manera positiva" d'aquí la importància de la reunió amb els consellers d'Educació de les comunitats autònomes d'aquest dijous, en la qual estaran presents els ministres de Sanitat, Educació i formació Professional, i Política Territorial.





"La reunió de demà aborda qüestions ja plantejades, no es parteix de zero, hi ha algun ajust en termes de revisió però el pla de juny segueix vigent", ha insistit la ministra tot i que ha avançat que volen "ajustar qüestions com l'ús més o menys generalitzat de la mascareta ". En aquest punt, ha apostat perquè sigui "més generalitzat i a partir dels 6 anys".





També ha indicat que es prendrà la temperatura als alumnes abans de començar les classes, un fet que es "podrà fer a l'entrada, es pot demanar als pares o es pot mesurar en les aules". "Treballem en un model combinat", ha assenyalat, a el temps que ha afirmat que també hi haurà gels a les aules perquè alumnes i mestres es puguin rentar les mans.





"Són 4 regles: ventilació, neteja de mans, protecció personal i distància. Són les mateixes regles en tots els llocs", ha assenyalat la ministra, en al·lusió a altres països de la Unió Europea on ja han començat les classes. "Tots estem en aquesta adaptació de les mesures segons la realitat que viurem en l'àmbit escolar", ha aclarit.





A l'ésser preguntada pel protocol a seguir en cas de detectar-se un possible cas ha explicat que "el primer" és la detecció precoç. "Un cop detectat es notifica a centre de salut que defineix què fer. El professor ho treu de el grup amb mascareta i l'aïlla", ha indicat.





En qualsevol cas, ha reiterat que les escoles han d'estar obertes perquè "hi ha un dret de l'alumne a ser educat". "Han d'estar obertes amb controls i seguretat i que hi hagi un entorn escolar segur que permeti a les família tranquilitat", ha insistit.