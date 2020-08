El Govern central intentarà posar ordre a la 'tornada a l'escola' en la primera reunió amb les CC.AA

El secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana, ha convocat aquest dimarts a la Comissió General d'Educació de la Conferència d'Educació als viceconsellers de la branca a la primera de les reunions que pretén abastar l'anàlisi i l'actuació davant la 'tornada a l'escola'.













En la trobada, que tindrà lloc per videoconferència a partir de les 09.30 hores, es preveu tractar un informe del Ministeri relatiu a la qüestió (informe de presidència) així com les previsions al voltant de l'inici de curs 2020-2021, segons l'ordre de l' dia de la trobada.





Es tracta d'una reunió prèvia a la Conferència Sectorial que mantindran el proper dijous 27 d'agost els ministres de Sanitat, Educació i Formació Professional i Política Territorial amb els consellers d'Educació amb els consellers de la branca. Encara falta per determinar la data de la Conferència de Presidents monogràfica sobre el tema.





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha avançat aquest dilluns que el Govern presentarà a la Conferència Sectorial un document base de reducció dels riscos associats a l'activitat educativa que implica com s'han de preparar les escoles per minimitzar aquests riscos i un altre document propi de Sanitat sobre com actuar després de l'aparició de casos o brots a les escoles.





"Es pot tornar a l'escola amb mesures de seguretat suficients perquè això no suposi un risc poblacional", ha assegurat.





Per la seva part, el Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) ha insistit aquest dilluns 24 d'agost en què l'acord per a la 'tornada a col i' subscrit el passat mes de juny amb les comunitats autònomes, a excepció de Madrid i País Basc, segueix vigent: calendari habitual i presencialitat amb caràcter general.





El MEFP assenyala que no està valorant cap modificació del calendari escolar que, en funció de cada autonomia comença entre el 4 i el 15 de setembre, al temps que recalca que fixar la data concreta és competència autonòmica.





De fet, fonts d'aquest departament han assenyalat que en els territoris on té la competència directa, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les classes començaran en les dates habituals entre el 10 i el 18 de setembre a Ceuta i entre el 9 i el 18 de setembre a Melilla.





PLANS DE LES CCAA

La Comunitat de Madrid, amb classes des del 4 de setembre, presentarà el seu pla aquest dimarts, però divendres passat ja va avançar que aposta pel semipresencialitat en Secundària i Batxillerat i grups bombolla en Infantil i Primària. Aquesta comunitat s'enfronta a una vaga convocada pels sindicats docents.





A Múrcia, la tornada a les aules a partir del 7 de setembre es duran a terme també en règim semipresencial, excepte en la primera etapa d'Infantil (de 0 a 3 anys), aules obertes i Educació Especial, els alumnes tornaran de forma presencial .





La Comunitat Valenciana, on es torna a les classes el pròxim 7 de setembre, assegura que està preparada per 'tornada a l'escola' amb un acord tancat amb la comunitat educativa i un full de ruta en què es contemplen "tots els escenaris", tot i que s'advoca per la "major presencialitat possible".





La Junta Andalusa, on les classes comencen el 10 de setembre, es mostra confiada en un retorn segur i presencial a les aules i presentarà nous protocols aquesta setmana.





A Castella-la Manxa, on el curs comença el 9 de setembre, s'advoca per la volta a l'escola presencial, el repartiment d'un milió de màscares, 15.000 professors sotmesos a test i rastrejadors específics.





A Castella i Lleó les classes comencen a partir del 9 de setembre i fins al dimecres passat s'apostava per la presencialitat educativa per al nou curs, fins i tot a partir de tercer d'educació secundària obligatòria (ESO). A més, es redueix la ràtio de li s'ha contractat a 800 docents, als quals se'ls farà PCR.





Navarra, on el curs escolar comença des del 4 de setembre, preveu quatre escenaris apostant per la presencialitat i tindrà jornada continuada a partir del mes d'octubre. Serà obligatori l'ús de la màscara entre el professorat i l'alumnat a partir de 5è de Primària però no entre Infantil i 4t de Primària que es constituiran en grups estables de convivència.





Galícia proposarà que l'ús de la màscara sigui obligatori en tot moment a les escoles de tot Espanya per a professors i alumnes des dels 6 anys. A la comunitat, que arrenca les classes el 10 de setembre no es podrà superar la ràtio màxima de 25 alumnes per aula. El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no preveu, de moment, ajornar l'inici de curs escolar a Galícia, i ha defensat que la ràtio per alumne establerta.





A Catalunya, les classes arrenquen el 14 de setembre, ha anunciat aquest dilluns que es faran 500.000 proves a les escoles i instituts entre el 15 de setembre i el 15 de novembre. A més, la mascareta serà obligatòria a l'escola en tot moment per als més grans de 12 anys, i a partir dels sis anys en aquells territoris amb "risc més elevat de contagi". Juntament amb això, les ràtios a primària seran de menys de 20 alumnes i en Secundària i Batxillerat seran "menors de les habituals".





A Cantàbria, on les classes comencen el 7 de setembre, s'estableix grups estables de convivència de 25 alumnes en Infantil i Primària, i primaran a l'alumnat més vulnerable en cas que sigui necessari. Les màscares seran obligatòries des de primer de Primària i recomanables en Infantil.





A les Balears, on el curs començarà el 10 de setembre, es preveu tornar a fer proves serològiques al personal de risc i vulnerable a la COVID-19 del cos docent. En principi, es preveu presencialitat per a tot l'alumnat i grups bombolla. La mascareta serà obligatòria a classe a partir de 4t de Primària si no poden mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres i hi haurà serveis complementaris i extraescolars.





A Astúries, les classes es reprendran al principi de forma presencial a partir del 10 de setembre. S'ha previst que les aules fins a 4t de Primària inclosa no tinguin més de 20-21 alumnes. També preveu fer proves a tots els docents amb caràcter previ.





A les Canàries, on aposten per la presencialitat, l'inici de les classes s'ha retardat del 9 al 15 de setembre per que cada centre pugui implementar un Pla Covid-19 i un responsable del seu compliment.





A Aragó, on el curs comença a partir del 7 de setembre, els protocols de la 'tornada a l'escola' es donaran a conèixer aquesta setmana, tot i que en principi el curs serà 100% presencial d'Infantil a segon de Secundària i a partir d'aquí es preveu combinar ensenyament presencial amb la telemàtica.





Al País Basc, on les classes comencen el 7 de setembre, es preveu la creació de "grups estables" en Educació Infantil i Primària. A més, el 95,4% dels centres d'ESO han optat per fer un horari de matí. No hi haurà extraescolars en què es pernocti.





A Extremadura, on el curs arrenca el 10 de setembre, es convocarà una taula sectorial en els primers dies de setembre per negociar noves instruccions que contemplin diferents escenaris. En principi, es treballa per a la màxima presencialitat, amb baixada de ràtio i grups bombolla.





A La Rioja, la tornada a l'escola arrenca el 7 de setembre i es preveu que tots els alumnes tornin a classe però també, a partir de 3r de l'ESO, es contempla un escenari alternatiu amb divisió de grups i alternança de classes presencials i online .