Combinar hidroxicloroquina i azitromicina té importants riscos cardiovasculars, segons un estudi

La combinació d'hidroxicloroquina (HCQ) i azitromicina (AZM) s'ha vinculat a importants riscos cardiovasculars, inclosa la mortalitat, en el major estudi de seguretat mai realitzat sobre la HCQ i la HCQ + AZM.













En els pacients amb artritis reumatoide, es va comprovar que el tractament amb HCQ a curt termini (30 dies) no comporta un risc excessiu de complicacions associades al seu ús, però el tractament amb HCQ a llarg termini va tenir un augment relatiu del 65 per cent en la mortalitat relacionada amb el sistema cardiovascular, en comparació de la sulfasalazina.





La HCQ + AZM tenia un risc de mortalitat cardiovascular més del doble (2,19) que el tractament comparatiu, fins i tot a curt termini, segons els resultats de més de 320.000 usuaris d'aquesta teràpia combinada. Aquest tractament també va produir un augment del 15 al 20 per cent en la taxa d'angina de pit / dolor al pit i en la insuficiència cardíaca.





El HCQ, un medicament utilitzat comunament en el tractament de la malària, el lupus i l'artritis reumatoide (AR), va rebre atenció primerenca durant la pandèmia com a possible tractament de COVID-19. El perfil de seguretat a curt termini no va identificar un excés de risc en cap dels 16 esdeveniments adversos greus en comparació amb un fàrmac similar per l'AR, la sulfasalazina (SSZ). El tractament de HCQ a llarg termini es va associar amb un augment de l'65 per cent de la mortalitat cardiovascular en comparació de la SSZ.





"La hidroxicloroquina, tant sola com en combinació amb l'azitromicina, va obtenir una forta consideració com a possible tractament per al COVID sense un estudi a gran escala del seu perfil de seguretat general. Vam tenir accés a una quantitat de dades sense precedents sobre aquest medicament, i ens va alleujar no trobar efectes secundaris preocupants en l'ús a curt termini de la hidroxicloroquina. no obstant això, quan es prescriu en combinació amb l'azitromicina, pot induir a la insuficiència cardíaca i a la mortalitat cardiovascular, pel que instem a la prudència en l'ús de les dues ", explica un dels autors de l'estudi, Daniel Prieto-Alhambra.





En aquest estudi es va examinar a més de 950.000 usuaris de HCQ mitjançant registres sanitaris electrònics no identificats i dades de reclamacions administratives durant un període de 20 anys. Es van recopilar registres de 14 bases de dades diferents que abastaven sis nacions (Alemanya, Japó, Països Baixos, Espanya, Regne Unit, Estats Units).