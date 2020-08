Turquia amenaça amb la guerra i Europa mobilitza els seus exèrcits al Mediterrani

El Primer Ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis.





Forces militars de Grècia, França, Itàlia i Xipre participen des d'aquest dimecres en unes maniobres aeronavals conjuntes que arriben en plena escalada de tensions amb Turquia pels seus interessos de prospecció a la zona oriental del Mediterrani.





Els exercicis, que duraran fins divendres, es desenvolupen a la zona sud de Xipre i, segons el ministre de Defensa grec, Nikos Panagiotopoulos, volen "demostrar el compromís dels quatre països mediterranis amb l'Estat de Dret com a part de les polítiques de reducció de tensions ", informa el diari 'Kathimerini.





El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ja havia condemnat a principis d'aquesta setmana la preparació d'aquests exercicis, acusant Grècia d'elevar la tensió a la zona. Ankara considera que suposen un perill per a la seguretat de navegació de tots els vaixells que es troben a la regió.





Aquest dimecres, el mandatari ha advertit nou que Turquia no renunciarà als seus drets ni farà "cap concessió" en les seves aspiracions sobre els mars Mediterrani, Egeu i Negre, segons el diari 'Daily Sabah'. En aquest últim mar, Turquia ha localitzat un important jaciment de gas natural amb el qual aspira a reduir la seva dependència energètica.





"Si (els grecs) volen pagar un preu, deixem que vinguin i s'enfrontin a nosaltres. Si no tenen valor per fer-ho, haurien de apartar del nostre camí", ha advertit Erdogan, durant un acte públic en què ha acusat Grècia de actuar com un pinxo a la Mediterrània.





Per la seva banda, el Ministeri de Defensa turc ha anunciat a Twitter el desenvolupament d'exercicis navals de mà de l'Armada d'Estats Units, que ha enviat a la zona el destructor 'WinstonS. Churchill '. Turquia ha desplegat al seu torn dos vaixells, el Barbaros 'i el' Burgazada '.





SUPORT EUROPEU A ATENES





Atenes, per la seva banda, ha demanat a les autoritats turques que posin na les exploracions de jaciments energètics a la Mediterrània oriental, per entendre que estan entrant en zones que excedeixen la sobirania de Turquia. El Govern grec ha rebut en aquestes crides el suport dels seus socis europeus i de la UE en el seu conjunt.





La ministra de Defensa francès, Florence Parly, ha subratllat a Twitter després de l'inici de les maniobres militars que "el respecte de el Dret Internacional ha de ser la regla i no l'excepció", en un moment en què "la Mediterrània oriental es transforma en un espai de tensions ".





"El nostre missatge és simple: prioritat al diàleg, a la cooperació i a la diplomàcia perquè la Mediterrània oriental sigui un espai d'estabilitat (i no) un camp de joc de les ambicions d'alguns", ha dit Parly, incidint que es tracta d ' "un bé comú".