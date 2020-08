La militància de Podem haurà de pagar a partir d'ara una quota mensual

Podem canviarà el seu cens de militants actual per un nou cens "de custòdia estatal". La diferència és que els militants podran inscriure pagant una quota de tres euros al mes, exceptuant aquells que acreditin que no tenen molts ingressos. Aquest és un dels canvis que es va proposar en la tercera Assemblea Ciutadana de el maig passat, que va ser telemàtica, en la qual Esglésies va revalidar el seu lloc de secretari general.









Així, Podem sobre postures amb les formacions més clàssiques i opta per la militància de pagament, la més comuna, i per no limitar el mandat ni el salari dels dirigents de el partit.





Encara falten per aprovar la regulació de les donacions dels càrrecs públics, però ja s'han impulsat 5 mesures, com la regulació dels militants i el funcionament de les agrupacions de base. Des de setembre, els militants pagaran 3 euros a el partit, amb excepció dels pensionistes o estudiants que cobrin menys de el sou mínim, així com aturats i persones en situació de vulnerabilitat. En cas de no pagar les quotes, es donarà de baixa a la persona militant.





El cens s'obrirà la primera setmana de setembre i els interessats podran inscriure fins al 15 d'octubre. A partir d'ara els militants votaran els òrgans de govern de Podem en cada municipi. En les primàries per elegir els candidats a les institucions podran votar tots els simpatitzants de el partit, encara que no paguin quota.