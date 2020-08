El PSOE rebutjarà al Congrés la compareixença d'Iglesias sobre el finançament de Podem

El PSOE rebutjarà aquest dimarts al Congrés dels Diputats la compareixença del vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, per donar explicacions pel finançament de Podem, segons han informat a Europa Press fonts de la direcció del Grup Socialista.









La Diputació Permanent de Congrés, el màxim òrgan de decisió de la cambra baixa en els períodes no ordinaris de sessions, com el mes d'agost, decidirà aquest dimarts si cita a comparèixer al secretari general de la formació habitada, en una reunió convocada per la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, que arrencarà a les nou del matí, mentre Iglesias estigui assegut al Consell de Ministres.





La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, distingia aquest dilluns en declaracions des de l'ambaixada d'Espanya a París l'exigència d'explicacions per qüestions relatives a la gestió de Govern d'altres assumptes, com el finançament de Podem, que se situen en un altre àmbit, al de l'actuació del partit. "És veritat que hem de distingir els espais de govern dels espais partit", ha comentat.





Per la seva banda, el secretari d'Organització de Podem, Alberto Rodríguez, es mostrava contrari a la compareixença d'Iglesias perquè, segons la seva opinió, això persegueix "disparar munició" contra la seva formació en el marc d'una campanya basada en "rumors", " rumors "i" mentides ".





La petició de compareixença d'Iglesias havia estat registrada pel PP i Ciutadans després de la decisió d'un jutge de Madrid de citar com a imputats el partit morat i tres dels seus dirigents perquè prestin declaració sobre la denúncia plantejada pel exadvocat de Podem, José Manuel Calvente.





D'una banda, van demanar que Iglesias comparegués en el Ple de Congrés, però també van sol·licitar que donés explicacions a la Comissió de qualitat Democràtica, tot i que els lletrats van derivar aquesta segona compareixença a la d'Afers Socials, que és la que segueix al Ministeri que dirigeix el líder de Podem.





Això sí, els representants de Unides Podem a la Taula de Congrés van expressar la seva disconformitat al considerar que el finançament de Podem no és una matèria relacionada amb les competències que Iglesias exerceix a l'Executiu, segons han informat fonts parlamentàries.