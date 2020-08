ERC vol atraure els votants republicans del PSC i Comuns decebuts

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat que ERC aspira a atreure votants de PSC i d'comuns decebuts i que se senten republicans: "El PSOE és el partit dels més monàrquics en aquests moments i l'altre , que és Podem, són republicans podríem dir asimptomàtics ".

















En una entrevista d'l' 'Ara', ha dit als republicans de tot Espanya que una república catalana independent "pot obrir el pany de la república espanyola".





Pel que fa a l'votant de PSC, ha concretat com apel • lar-: "El vostre projecte és aquest que va agafat de la mà de PP i de Cs, o esteu més a prop d'un projecte d'esquerres, a favor d'un referèndum ia favor de la república ? ".





Després que l'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, plantegés el concepte de 'confrontació intel·ligent' amb l'Estat, Aragonès ha dit textualment que l'estratègia és forçar l'Estat a una negociació, el que implica majories més àmplies i també "enfortir les institucions, un bon govern republicà i internacionalització" de l'objectiu.





Sobre la relació ERC-JxCat, ha fet autocrítica perquè falta consens estratègic, i a l'preguntar-li si JxCat ha estat lleial amb ERC els últims mesos, ha respost que el jutjaran els ciutadans a les urnes, però "ara hi ha un objectiu compartit, que és superar el 50% ".





PEDRO SÁNCHEZ





Respecte a si ERC es planteja negociar els PGE amb el Govern, ha reiterat que si Pedro Sánchez vol un segon acord, abans ha de complir el primer, que ha definit com recuperar el crèdit que l'Executiu ha perdut i "afrontar la via política com resolució de l'conflicte ".





"Primer, revertint la política repressiva. Nosaltres proposem una llei d'amnistia perquè, si no, no podem negociar d'igual a igual. I, en segon lloc, seure a negociar amb el Govern una via política", que ha resumit en un referèndum prèvia amnistia.





Pel que fa a si el referèndum és condició sine qua non, ha contestat: No, posem com a condició sine quan non tornar a seure a la taula de negociació ".





QUIM TORRA





A l'parlar dels Pressupostos catalans, ha dit que la possibilitat d'un avançament electoral el fa estar "a l'espera", i és partidari de trucar a les urnes abans que el TS dicti una possible inhabilitació ferma a president Quim Torra.





Després d'explicar que Torra li diu que no s'ha decidit la data, ha advertit que la inhabilitació faria no tenir president tot i que a l'propi Aragonès li corresponguessin algunes funcions interines: "Però això no és tenir un president. I a hores d'ara és necessari un president que exerceixi ".





CRISI I CORONAVIRUS





Sobre les finances davant la crisi del coronavirus, ha assegurat que aquest any estan garantits tots els serveis, i per 2021 "hi ha temes que s'han de posar sobre la taula", cosa que no veu que estigui fent el Govern central: li sorprèn no saber encara els recursos que arribaran a Catalunya del sistema de finançament.





A més, ha posat exemples dels 20 projectes de la Generalitat per quan arribin els fons europeus: modernitzar el regadiu en els canals d'Urgell, per estalviar i recuperar cabal de Segre; que tots els sostres de la Generalitat produeixin energia solar; i que el transport públic conecti les principals ciutats catalanes a menys de 30 minuts de Barcelona.