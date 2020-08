Junqueras i Romeva recorren per haver-los suspès el tercer grau

Les defenses Oriol Junqueras i Raül Romeva han presentat sengles recursos de reforma contra la decisió del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de mantenir la vigència de la suspensió del tercer grau fins que el Tribunal Suprem (TS) es pronunciï sobre els recursos d'apel·lació.













En els recursos, les defenses argumenten que la jutgessa confon les diferents fases processals, així com l'objecte dels recursos interposats, i considera que el manteniment de la suspensió del tercer grau "és contrària al dret al procés amb totes les garanties".





En els escrits, les defenses afirma que la jutge "s'extralimita pel que fa a les peticions de les parts i, molt en concret, a la petició de la Fiscalia" de mantenir-los a la presó a l'espera que el TS resolgui.





Igualment considera que la Fiscalia "en cap cas va sol·licitar que aquesta suspensió fos sine die a l'espera de possibles actuacions judicials que puguin sorgir en el futur".





"Per tant, no havent sol·licitat la part recurrent aquest pronunciament exprés, no pot ser resolt en la sentència per extralimitar-se en el contingut d'una petició que mai ha existit", afirma les defenses en els escrits.





A més, les defenses sostenen que "condicionar la resolució d'un recurs previ a la llibertat legítima" dels representants vulnera el dret a la tutela judicial efectiva dels empresonats.





La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull també han presentat un recurs de reforma contra la decisió del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5, en què demanen que s'acordi deixar sense efecte la suspensió cautelar del tercer grau mentre no s'interposi el recurs de apel·lació per part de Ministeri Públic.