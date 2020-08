"Ens donen la raó, però ens mantenen tancats": Junqueras creu que la seva situació "és venjança"

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha retret que els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem per l'1-O segueixin a la presó tot i la ratificació del tercer grau per part del Jutjat de Vigilància Penitenciària, i ha advertit que aquesta actuació "no és justícia, és venjança".









"Ens donen la raó, però ens mantenen tancats. Corruptes, monarques mafiosos, violadors o assassins tenen més drets que nosaltres", ha criticat aquest dimecres en un apunt al seu compte de Twitter.





El Jutjat de Vigilància Penitenciària maig va desestimar dimecres el recurs de la Fiscalia davant la resolució de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de concedir el tercer grau a líders independentistes empresonats per l'1-O, però va mantenir la suspensió de la classificació fins que el Suprem resolgui de manera definitiva els recursos d'apel·lació presentats.