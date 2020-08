Pau Donés va deixar un trosset de la seva vida a 'Eso que tú me das', la seva última entrevista, presentada al Festival de Màlaga

El Festival de Cinema de Màlaga ha acollit dins el seu vintè tercera edició la presentació del documental 'Això que tu em dones', l'última entrevista a el cantant Pau Donés dues setmanes abans de la seva mort, realitzada pel periodista Jordi Évole. Un documental "històric a nivell mundial" que ha participat fora de concurs en la secció Màlaga Premiere del certamen cinematogràfic.









L'entrevista, que ha estat projectada al Cinema Albéniz de la capital malaguenya per primera vegada, és el resultat d'una "emocionant" xerrada mantinguda entre el periodista i el cantant dies abans de la seva mort, el passat 9 de juny, a causa de un càncer contra el qual portava lluitant diversos anys. Va ser el mateix músic el que va cridar a Évole per fer aquesta entrevista que, d'alguna manera, va ser la seva forma d'acomiadar-dels seus amics i de el públic en general.





Res més rebre la trucada, Jordi Évole va reunir al seu equip habitual per preparar la que segurament sigui "l'entrevista més difícil" de la seva vida. L'equip es va desplaçar fins a la Vall d'Aran, on el músic va decidir passar els seus últims dies de vida amb la seva família i amics.





"Tot va ser molt ràpid, no vam tenir temps de meditar. A més, veníem d'estar confinats. Aquesta va ser la nostra primera sortida", ha dit el periodista, que ha reconegut estar molt emocionat per la resposta de públic a la sala. Ell mateix ha preguntat als assistents sobre la seva impressió per l'aspecte físic de Pau en els seus últims dies, cosa que personalment li va impactar molt.





Évole ha dit sobre l'entrevista que "més que difícil, que ho és, l'entrevista és única, per la vitalitat que transmet". "És una xerrada necessària que pot ajudar a molta gent. Veure a algú que té la mort a la volta de la cantonada i l'afronta amb aquesta serenitat i valentia".





El periodista ha assegurat que no volien que fos una entrevista lacrimògena. "Hi ha molts girs de guió precisament per evitar una pena permanent. Passàvem per la malaltia i la mort, però de sobte parlàvem de música i cinema, de vida".





I és que la naturalitat de el cantant va ajudar a la fluïdesa de l'entrevista, carregada de vitalitat. Màrius Sanchez, guionista, ha dit que van intentar posar-se al seu lloc, creant un guió amb "pujades i baixades", com les que comentava Évole.





ESTRENA EXCLUSIU EN SALES A L'OCTUBRE

L'equip del documental ha anunciat que la pel·lícula s'estrenarà exclusivament en sales de cinema a principis d'octubre. "No sabem si tindrà èxit a les sales comercials, esperem que si. Durant els primers mesos només estarà en cinemes perquè ens sembla una bonica manera de recuperar aquest hàbit tan especial que és anar a el cinema". També han informat que part de la recaptació anirà destinada a la investigació en la lluita contra el càncer.