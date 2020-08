La ANC promet mascaretes i controls d'accés i aforament en les seves concentracions de la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha plantejat la Diada de l'11 de setembre, marcada per la crisi del coronavirus, com "un acte auster" amb concentracions descentralitzades, estàtiques, sense desplaçaments de la capçalera ni del conjunt dels manifestants, i amb mesures de seguretat com la delimitació perimetral de l'espai amb controls d'accés i del nombre d'assistents.









En un comunicat aquest dijous, l'organització ha anunciat que queda prohibit l'ús de pancartes i altres objectes compartits, i ha remarcat l'obligatorietat de l'ús de la màscara i de l'acompliment de la distància de seguretat de 2 metres entre els assistents.





Per evitar aglomeracions es tancaran els accessos als punts de transport públic més propers, des de dues hores abans i fins a dues hores després de la concentració.





En aquest sentit, per evitar la saturació de participants fora del perímetre de les concentracions, l'ANC ha demanat defugir elements, comunicacions o plantejaments que "puguin generar un efecte crida" per a aquells que vulguin participar però s'hagin quedat fora de la concentració per qüestions d'aforament.





Tal com va anunciar dimecres la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ja es disposa de 90 punts de concentració repartits en 65 municipis, amb concentracions davant d'edificis de l'administració com el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), a més d'oficines d'Hisenda, jutjats i estacions de Renfe, entre d'altres.





No obstant això, l'ANC ha avisat que la llista dels punts de concentració es podria ampliar per facilitar el compliment del conjunt de les mesures de seguretat i prevenció davant el coronavirus.