La Sala Fènix presenta la seva nova temporada

Els periodistes també ens estem acostumant a teletreballar, fins i tot per assistir a les rodes de premsa i d'aquesta manera podem rebre informació directa d'aquelles que ens interessen. I per videoconferència en què van participar representants de les diverses companyies es va desenvolupar la roda de premsa que van mantenir Isabella Pintani i Felipe Cabezas, responsables de la Sala Fènix del carrer Riereta, per donar compte de com serà la programació de la vuitena temporada teatral que està a punt de començar.





Van informar que es mantindran les cinc línies mestres que caracteritzen l'executòria d'aquest local, és a dir feminisme, antiracisme, crítica social, identitat i memòria històrica, concebent la programació com un tot indissoluble, un territori urbà i cosmopolita que afavoreix el desplaçament entre barris i districtes teatrals, unint la perifèria amb el centre, sense discriminació de cap classe i van afegir que onze dels espectacles seran produïts en la pròpia ciutat.





La temporada s'inicia el 2 de setembre amb l'estrena absoluta de "200.000 dones" a càrrec de la companyia Càndida. Es tracta d'un monòleg teatral protagonitzat per Anna Tamayo i dirigit per Ángela Palacios inspirat en la caça de bruixes que va tenir lloc a Europa durant els segles XIV i XVIII. Serà el punt de partida de dotze espectacles marcadament feministes, sis d'això escrits, protagonitzats i dirigits íntegrament per dones.









Hi haurà, en total, tres estrenes absolutes, la tercera edició del cicle Dona amb veu, la segona edició del cicle de Memòria històrica compost per tres espectacles, a més de dues produccions de la temporada passada i 3 reposicions d'èxits anteriors. Es manté el projecte social de teatre per a joves Teenfriday i els nous ajuts de ICEC, el que permet estendre aquest cicle fins a la primavera que Després de la positiva experiència de Teatre en Streaming en directe al juny, la Sala Fènix decideix seguir apostant per un format no presencial en suport a el format presencial. La majoria dels espectacles es presentaran en streaming durant un dia. També, arran de les activitats del Grec de proximitat, juntament amb les sales de proximitat de Barcelona i sota el lema On el teatre batega, començarà un nou projecte en conjunt, tenint totes objectius comuns i una mateixa visió de el teatre de proximitat. Els responsables del teatre van agrair les ajudes de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya i van reafirmar el compromís de protegir la seguretat d'espectadors i treballadors a les seves instal·lacions, complint amb els protocols estipulats per PROCICAT que s'apliquen en totes les sales que pertanyen a l'associació empresarial ADETCA sota el lema d'ESPAI SEGUR. I van explicar que el carnet d'Amics de la Fènix permet gaudir dels espectacles.





