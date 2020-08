Diputats de Cs presenten una denúncia per "vulneració dels drets dels afiliats" en l'elecció de Carrizosa

Quatre diputats de Ciutadans al Parlament de Catalunya han presentat una denúncia a la Comissió de Garanties del partit contra la directiva per "vulnerar els drets dels afiliats" a l'hora de triar a Carlos Carrizosa com a cap de llista del partit a Catalunya, segons han informat fonts del partit a CatalunyaPress.





La denúncia està signada pels diputats Antonio Espinosa, Carmen de Rivera, Sergio Sanz i María Francisca Valle, però compta amb el suport de figures tan importants de Ciutadans com un dels seus fundadors, Xavier Pericay. En total, sumen 24 signatures entre alts càrrecs i militants.





Els quatre diputats reclamen el "compliment dels Estatuts i normes de funcionament" del partit. "L'absència de primàries impedeix el debat d'idees i que els militants puguin decidir sobre aquestes i elegir la persona que ha de representar el projecte polític de Ciutadans a les pròximes eleccions que se celebraran a Catalunya", denuncien els quatre parlamentaris en un document al qual ha tingut accés aquest diari i que demana "l'obertura d'un expedient".





En la denúncia, els parlamentaris afirmen que "Lorena Roldán és lliure de renunciar a la investidura per la qual va ser escollida candidata a la presidència de la Generalitat, però no veiem motius polítics o organitzatius que justifiquin no convocar unes noves primàries per elegir el nou candidat, com queda establert estatutàriament ".





Segons expliquen fonts del partit, aquesta denúncia no significa un "posicionament en relació a la idoneïtat de Carles Carrizosa com a possible candidat". No obstant això, expressen la seva "total disconformitat" per "la forma en què s'ha produït la designació per entendre contrària a dret i als estatuts de Cs".





Els diputats volen "contribuir a retornar el protagonisme al militant", recuperant "l'impuls amb el que va néixer el projecte regenerador de Ciutadans".